رجاء عبدالعزيز إبراهيم محمد، ارملة علي سلطان الشاهين المهيد 86 عاماً شيعت، عزاء الرجال في المقبرة فقط، ت: 96667060، النساء: السرة، ق 5، ش 1، م 111 (العزاء يومي الاحد والاثنين)، ت: 65058005

عصام عبدالله محمد الرويح 57 عاماً شيع، الرجال: الشامية، ديوان الرويح، ق 9، ش 91، م 1، ت: 99628011، النساء: الجابرية، ق 7، ش 103، م 38، ت: 99043478

سعيد عبدالله حسن عبدالرحمن 64 عاماً شيع، الرجال: الدعية، ق 3، مقابل ديوان العوضي، النساء: الخالدية، ق 1، ش 10، م 3

أحمد حسن علي الكندري 83 عاماً شيع، الرجال: الشعب، ق 4، ش 40، م 10 (ديوان الكنادرة)، ت: 99377144، النساء: صباح السالم، ق 13، ش 2، ج 9، م 20، ت: 99288839

بدرية السيد محمد الغربللي، زوجة حمد عبد الله الهديب 83 عاماً التشييع 9 صباح اليوم الرجال: الشامية، ق 1، ش 10، م 3 مقابل الدائري الأول، ديوان الغربللي، ت: 99603078، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق 3، ش 31، م 8

إنا لله وإنا إليه راجعون