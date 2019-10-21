أول النهار

وصل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والوفد الرسمي المرافق لسموه الى القاهرة أمس في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى كمال مدبولي.

وقد جرت لسموه مراسم الاستقبال الرسمية حيث عزف السلامان الوطني الكويتي والجمهوري المصري ثم أدى حرس الشرف التحية وأعقب ذلك مصافحة سموه الوزراء وكبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية وسفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية احمد البكر وأعضاء السفارة.

وأعرب سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي لدى وصوله الى القاهرة عن بالغ سعادته بزيارة بلده الثاني جمهورية مصر العربية الشقيقة التي لها ولشعبها العزيز في قلوب أبناء الكويت جميعا محبة كبيرة رسختها الروابط التاريخية والأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح سموه أن زيارته لجمهورية مصر العربية تأتي في اطار التشاور المستمر والتنسيق الدائم بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك مؤكدا أن الزيارة تكتسب أهمية كبرى في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة العربية والعالم متغيرات كثيرة وتحديات عديدة تتطلب العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والامن والسلام في الشرق الأوسط.

وأشاد سموه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين معربا عن اعتزازه بمستوى التعاون المشترك القائم بينهما بفضل حرص صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد والرئيس عبدالفتاح السيسي على تطويرها وتعزيزها.

وأعرب سموه عن أمله أن تكون هذه الزيارة فرصة طيبة تمكننا من الانطلاق الى آفاق جديدة من التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وتطويرها بما يواكب طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وقال سموه انه يتطلع الى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لينقل إليه تحيات أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وتمنياتهما لجمهورية مصر العربية والشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار ويستمع الى رؤية الرئيس المصري تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار سموه إلى أن مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ستتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في جميع المجالات التي تحقق مصالح الشعبين إضافة الى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحبت رئاسة مجلس الوزراء المصري بالزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسؤولين.

وقال المتحدث باسم رئاسة المجلس المستشار نادر سعد في بيان إن الزيارة «تأتي تأكيدا لما تتمتع به العلاقات الثنائية من روابط وثيقة وتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين».

وأضاف المتحدث أن العلاقات الثنائية «تشهد تناميا ملحوظا خلال هذه المرحلة وهو ما يجب البناء عليه لدفع أطر التعاون المشتركة لمجال أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق طموحاتهما».

كما أكد أهمية البناء أيضا على ما تم من زيارات متبادلة «ناجحة» بين البلدين على كل المستويات تستهدف الوصول الى تحقيق هذه الأهداف.

وذكر المتحدث أن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لمصر تتناول سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات وكذا بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشار الى ان الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وكان سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه البلاد توجه أمس متجها إلى القاهرة في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين بدعوة رسمية من رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى كمال مدبولي.

وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض مطار الكويت الدولي نائب رئيس مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء وكبار المسؤولين بالدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

ويرافق سموه وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس الوفد التجاري المرافق علي محمد ثنيان الغانم ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ونائب وزير الخارجية خالد الجار الله وعدد من كبار المسؤولين في ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

