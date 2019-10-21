أول النهار

قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المصرية إن الوفد الكويتي الرفيع يحل أهلا في بلده الثاني مصر مؤكداً أن مصر عامرة بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات وتوفر الهيئة جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمرون لضخ استثماراتهم كما توفر البيئة اللوجيستية الملائمة لهذه الاستثمارات.

وأوضح أن قانون الاستثمار المصري الجديد الذي تم إقراره أخيرا يعطي العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية.. وكشف أن الهيئة أعدت مكانا خاصا لكبار المستثمرين لسرعة انجاز الموافقات المطلوبة لبدء مشروعاتهم الاقتصادية.

