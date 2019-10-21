الأولى

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون، وذلك في إطار التمسك بالدستور والنهج الديموقراطي الذي توارثه أهل الكويت وجبلوا عليه بما يكفل حرية النقد والتعبير في إطار القانون. (طالع ص 03)

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 141 الذي عقد في بلغراد بجمهورية صربيا حيث بادرهم سموه بالقول: انتم فرحانين وانا فرحان.. فرحان لاني اشوفكم.

وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية وحثهم على المساهمة في تعزيز أمن واستقرار الوطن العزيز من خلال العمل كأسرة واحدة وأخذ العبر والدروس مما يجري حولنا في دول المنطقة، مؤكدا سموه ضرورة استذكار النعم التي مَنَّ الله سبحانه وتعالى بها على وطننا والعمل على دعم مكانة الكويت التي تحظى باحترام وتقدير دول العالم.

كما استقبل سموه بقصر بيان امس عددا من الوزراء وذلك للسلام على سموه حيث بادرهم سموه بالقول: اشكر لكم تهنئتكم وقدومكم.. وولهنا عليكم.

وكان وزير المالية د. نايف الحجرف تحدث خلال اللقاء نيابة عن الوزراء حيث قال: الحمدلله على سلامتك يا طويل العمر.. والكويت كلها تعيش فرحة العيد.. وسعدنا كثيرا بشوفتك وعودتك مشافى ومعافى.. وليس اهل الكويت فقط بل جميع من يلمس عطاء الكويت وعطاء سموكم الانساني كان يدعو المولى عز وجل ان يبقيك ذخرا لنا وللانسانية.

