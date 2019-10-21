وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأن سمو رئيس مجلس الوزراء عبر باسمه وباسم اخوانه الوزراء في مستهل الاجتماع عن عميق الارتياح والسرور لعودة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد لوطنه يوم الأربعاء الماضي مشافا معافى بعد استكمال الفحوصات الطبية الناجحة في الولايات المتحدة الأميركية بعد أن مَنَّ الله جلت قدرته على سموه حفظه الله ورعاه باكتمال الشفاء، متضرعين الى المولى القدير أن يحرس سموه بفيض عنايته وأن يمتعه بموفــور الصحة والعافية ويمد في عمره، وأن يحفظه سنداً وذخراً لوطنه وشعبه.

وأحيط المجلس علما بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في زيارته الرسمية الى القاهرة جمهورية مصر العربية وذلك خــلال الفترة من 20 الى 21/10/2019 والذي يضم كلاً من (الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خالد الروضان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الخدمات، د. خالد الفاضل وزير النفط وزير الكهرباء والماء، وكبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية.

وأحيط المجلس علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن الاجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت بشأن تخصيص موقع لنادي رجال الاطفاء بجانب قرية المسيلة المائية الكائنة بمنطقة المسيلة قطعة (7) لصالح الادارة العامة للاطفاء، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تخصيص موقع لرجال الاطفاء، واحالة الموضوع الى بلدية الكويت. كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من العضو محمد هايف لوزير المالية د. نايف فلاح الحجرف، واعمالا لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول الأعمال بأول جلسة قادمة لمجلس الأمة.

وأكد مجلــس الـــوزراء على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، معربا عن تأييـده ودعمـه لوزيــر الماليـة في مواجهــة الاستـجواب المقدم لـه، مؤكـداً ثقته الكـامـلة فيـه وفي قـدرته عـلى تأكيـد سـلامة موقفـه والـرد علـى ما تضمنتـه صحيفة الاستجواب من محاور. وبحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان المجلس التفجير الارهابي الذي استهدف أحد المساجد في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، مؤكداً على موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الارهابية التي تتنافى مع جميع الأديان والقيم والأعراف الانسانية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

