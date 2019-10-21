الأولى

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح، وقال العبدالله في رسالته: الحمدلله حمدا كثيرا والشكر له على نعمه والتي تجلت في سلامة وعودة سموكم الميمونة إلى أرض الوطن سالما معافى بعد الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح والتوفيق والشفاء. وأضاف: ويطيب لي في هذه المناسبة أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عودتكم المباركة بالسلامة إلى أرض الوطن سائلا المولى عز وجل أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية وأن يحفظكم ذخرا للكويت وراعيا للنهضة والتقدم والازدهار.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد رسالة شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهان ومشاعر طيبة ودعاء صادق بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناءه لخدمته والارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق التقدم والرقي والازدهار وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.