الأولى

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه لا توجد أي بوادر لحل مجلس الامة اثر الاستجوابين اللذين تم تقديمهما أخيرا مؤكدا في الوقت ذاته ان الاستجواب حق دستوري واصيل للنائب وعلى الوزير مواجهته وتفنيده.

واضاف الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان حل مجلس الامة بيد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ونحن من نلتقي به ونتحدث معه والأمور بكل تأكيد طيبة. وأضاف الغانم تشرفنا وأعضاء الشعبة البرلمانية بلقاء سمو امير البلاد بعد عودتنا من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي وكنا جميعا فرحين بلقاء صاحب السمو والاستماع لتوجيهاته الشاملة التي ركزت على بعض الأمور المهمة منها ضرورة الانتباه للأوضاع الإقليمية والأخطار الخارجية، وضرورة التحلي بروح المسؤولية وفهم الدستور على حقيقته كما وضعه هو والآباء الأوائل من حسن استخدام الأدوات الدستورية.

وأوضح الغانم أن سموه أكد على ضرورة الوحدة والتلاحم لمواجهة هذه الأخطار والتحديات، مضيفا اللقاء كان ممتازاً وتشرفنا فيه بوجود سموه وتم تقديم شرح لبعض الأوضاع المحلية من قبلنا والأخوة النواب.

وبين الغانم ان الاستجوابات تقدم وفق الاطر الدستورية وتواجه ايضا وفق الاطر الدستورية باعتبارها حقا دستوريا واصيلا للنائب وعلى الوزراء مواجهتها وتفنيدها من ثم فإن الحكم عليها يعود لكل نواب مجلس الامة.

وتساءل هل هذه المرة الوحيدة التي نسمع فيها بإشاعات حل مجلس الامة قبل ان يبدأ دور الانعقاد اثر استجوابات قدمت واخرى ستقدم قائلا انها اسطوانة مشروخة ومرت علينا مرات عديدة وكثيرة. مؤكدا ان اشاعات الحل وغيرها من الاشاعات لن تأتي بنتائجها مبينا ان هذا الامر متكرر ولا يقتصر على المجلس التشريعي الحالي.

وأوضح الغانم ان غالبية أبناء الشعب وأيضاً غالبية النواب يعون من يقف وراء هذه الإشاعات ومن يروج لها ومن هي أدواتهم، مؤكدا ان هذه الأطراف ترجع إلى مصدر وحيد معروف للجميع.

ودعا نواب مجلس الأمة الى مضاعفة جهودهم لوجود تحديات اهم وتحقيق طموحات الشعب الكويتي خاصة ان المجلس في دور الانعقاد الاخير وان الشعب الكويتي يستحق منهم جهدا اكبر.

من جانب آخر قال الغانم ان التوافق بين الجانبين الكويتي والسعودي على معاودة الانتاج في المنطقة المقسومة يعكس عمق العلاقة المميزة التي تربط البلدين الشقيقين والجارين. واضاف الغانم: هكذا تحل الامور بين الاشقاء والامر تم كما يجب ان يتم بين الكويت والسعودية.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية في المملكة العربية السعودية والسلطة التنفيذية الكويتية وكل من شارك في انهاء هذا الملف.