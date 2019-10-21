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اعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن بالغ سعادته بزيارة بلده الثاني جمهورية مصر العربية التي لها ولشعبها العزيز في قلوب أبناء الكويت جميعا محبة كبيرة رسختها الروابط التاريخية والأخوية المتينة بين الشعبين. (طالع ص 02)

وأوضح سموه في تصريح له خلال وصوله والوفد الرسمي المرافق لسموه الى القاهرة امس في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين أن زيارته تأتي في اطار التشاور المستمر والتنسيق الدائم بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك مؤكدا أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة العربية والعالم متغيرات كثيرة وتحديات عديدة تتطلب العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والامن والسلام في الشرق الأوسط. وأشاد سموه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين معربا عن اعتزازه بمستوى التعاون المشترك القائم بينهما بفضل حرص سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس عبدالفتاح السيسي على تطويرها وتعزيزها.

وأعرب سموه عن أمله أن تكون هذه الزيارة فرصة طيبة تمكننا من الانطلاق الى آفاق جديدة من التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وتطويرها بما يواكب طموحات وتطلعات الشعبين.

وقال سموه انه يتطلع الى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لينقل إليه تحيات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وتمنياتهما لجمهورية مصر العربية والشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار ويستمع الى رؤيته تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار سموه إلى أن مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ستتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في جميع المجالات التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين إضافة الى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، رحبت رئاسة مجلس الوزراء المصري بالزيارة الرسمية لسمو الشيخ جابر المبارك للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى.

وقال المتحدث باسم رئاسة المجلس المستشار نادر سعد في بيان إن الزيارة تأتي تأكيدا لما تتمتع به العلاقات الثنائية من روابط وثيقة وتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث أن العلاقات الثنائية تشهد تناميا ملحوظا خلال هذه المرحلة وهو ما يجب البناء عليه لدفع أطر التعاون المشتركة لمجال أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق طموحاتهما.

كما أكد أهمية البناء أيضا على ما تم من زيارات متبادلة ناجحة بين البلدين على كل المستويات تستهدف الوصول الى تحقيق هذه الأهداف.

وذكر المتحدث أن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لمصر تتناول سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات وكذا بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشار الى ان الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين.