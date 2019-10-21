الأولى

دخل مجلس الأمة في اجواء ساخنة وهو على اعتاب دور الانعقاد الأخير، فبعد الاستجواب الذي قدمه النائب محمد هايف إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، قدم امس النائب عمر الطبطبائي استجوابا الى وزيرة الاشغال والإسكان، جنان بوشهري وفي ذات المسار يمكن ان يقدم النائبان بدر الملا وثامر السويط استجوابا آخر إلى الوزيرة نفسها مالم يكتفيا بتأييد النائب الطبطبائي.

وحسب التهديدات السابقة يبقى هناك استجوابان سيقدمهما النائب رياض العدساني أحدهما الى وزير الداخلية، والآخر إلى وزير التجارة، بينما مازال وضع النائب الحميدي السبيعي غامضا من ناحية تقديم مساءلة إلى وزير الشؤون، فضلا عن تلويحات من عدة نواب باستجواب وزير النفط، أما اخر المستجدات فهو التهديد الذي أعلنت عنه النائب صفاء الهاشم بانها ستفعل أدواتها الدستورية بكل قوة تجاه وزير الخارجية. إلى ذلك أعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي أمس عن تأييـده ودعمـه لوزيــر الماليـة د.نايف الحجرف في مواجهــة الاستـجواب المقدم لـه، مؤكـداً ثقته الكـامـلة فيـه وفي قـدرته عـلى تأكيـد سـلامة موقفـه والـرد علـى ما تضمنتـه صحيفة الاستجواب من محاور.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن أمس عن ادراج طلب الاستجواب المقدم من النائب عمر الطبطبائي والموجه إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري على جدول أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل في 29 أكتوبر الحالي.

وقال في تصريح للصحافيين: انه اتبع جميع الإجراءات الدستورية واللائحية بادراج الاستجواب على جدول اعمال أول جلسة قادمة وابلاغ الوزير المعني بالاستجواب.

بدورها رحبت الوزيرة بوشهري بالاستجواب، مؤكدة حق أعضاء مجلس الأمة في الرقابة البرلمانية والمساءلة وفق ما نصت عليه مواد الدستور.

وأكدت في تصريح لـ كونا إيمانها بالشفافية وحق المواطنين أولا وأعضاء مجلس الأمة ثانيا في الاطلاع على سير المشاريع الإسكانية والإجراءات المتخذة في اطار إصلاح الطرق المتضررة من موسم الأمطار الماضي.

واشارت الى انه في هذا الاطار وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي وبناء على طلب منها الى التنسيق مع مجلس الأمة لتخصيص جزأين من الجلسات البرلمانية القادمة لاستعراض ملفين جاء ضمن المحاور الواردة في الاستجواب.

وشددت في الوقت ذاته على ان قرار النائب عمر الطبطبائي تقديم صحيفة الاستجواب قبل تحديد موعد الجلسة والمناقشة حق دستوري لا خلاف عليه إذ إن المساءلة السياسية لا ترتبط بموعد ويحدد توقيتها المناسب مقدم الاستجواب.

وأكدت أن الردود على محاور الاستجواب ستكون بكل شفافية وعلانية لتضع الحقائق أمام بصر وبصيرة اعضاء مجلس الامة والمواطنين مدعمة بالادلة والبراهين.

وكان النائب عمر الطبطبائي تقدم الى رئيس مجلس الامة امس بطلب استجواب من خمسة محاور موجه الى وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان.

يتعلق المحور الاول وفق مقدمه بـ التراخي في تطبيق القانون على الجهات التي تعاقدت معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما كبد الدولة خسائر فادحة، وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام.

اما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره إهدار المال العام والاضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة فيما يعنى المحور الثالث بـ مخالفة أحكام المادتين رقم 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية.

ويتناول المحور الرابع وفق ما رأى مقدمه اساءة استخدام السلطة والتعسف واهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الاشغال ما يترتب عليه اهدار المال العام فيما تطرق المحور الخامس إلى سوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليل الرأي العام وفق ما تقدم به النائب.