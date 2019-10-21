الأولى

دعت دراسة حكومية الى المضي قدماً في نهج الخصخصة المبنية على أسس مدروسة للشركات الحكومية غير العاملة في القطاع النفطي، مؤكدة أن هذا التوجه سيرفع عن كاهل الدولة عبء إدارتها وتمويل استثماراتها الرأسمالية وتحمل خسائرها التشغيلية «ان وجدت»، ما سيعمل بدوره على توفير موارد أخـرى جديدة للخزينة العامة تتمثل في الاستفادة من ثمن بيع تلك الشركات كعائد يضاف لتقليل العجز في الموازنات من جانب، ومن جانب آخر سيتحقق وفر ناتج عن الدعم الملغى المقدم لتلك الشركات المباعة والذي يمثل عائدا اقتصاديا آخر.

وأوضحت الدراسة،التي اطلعت «النهار» على نسخة منها، أن التوجه نحو الخصخصة يعني الحصول على إيرادات جديدة سوف تنشأ عن عملية بيع الشركات والأصول الحكومية الناتجة عن عملية التخصيص. وبينت الدراسة أن الانفتاح الاقتصادي يمكن أن يساعد على إيجاد حركة جيدة وعائد أفضل من المحقق حاليا لجميع الأنشطة الخدمية في البلاد، وأن المؤسسات الوطنية بإمكانها زيادة الدخل المالي للبلاد إذا ما استطاعت أن تدير العمل على أسـس تجارية دون قيود تفرض عليها، مع الأخذ بعيـــن الاعتبار الدور الحقيقي للدولة الذي يكمن في وضــع السـياسـات والرقــابة على تنفــيذها.

ولفتت الى انه يمكن من خلال اتباع برنامج سليم لعملية التخصيص القضاء على البطالة المقنعة التي تمثل تزايدا مستمرا لنسبة العاملين في القطاع الحكومي، حيث تزيد هذه النسبة عن 90% ما يعني أن حوالي 50% من الميزانية مخصص للرواتب والأجور، وهذا الوضع يجب ألا يستمر، في ظل تبني نظام السوق الحر والخصخصة وزيادة الاستثمارات الخارجية.