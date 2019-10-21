وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 141 والذي عقد في العاصمة بلغراد بجمهورية صربيا.

هذا وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية وحثهم على المساهمة في تعزيز أمن واستقرار الوطن العزيز من خلال العمل كأسرة واحدة وأخذ العبر والدروس حول ما يجري في دول المنطقة، مؤكدا سموه لهم ضرورة استذكار النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على وطننا والعمل على دعم مكانة الكويت التي تحظى باحترام وتقدير دول العالم. وأعرب سموه عن أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون وذلك في إطار التمسك بالدستور والنهج الديموقراطي الذي توارثه أهل الكويت وجبلوا عليه بما يكفل حرية النقد والتعبير في إطار القانون.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. كما استقبل سموه عددا من الوزراء وذلك للسلام على سموه.

