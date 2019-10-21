وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس من اخيه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود أعرب فيه عن تهنئته بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.

وتلقى سمو أمير البلاد برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد برقية تهنئة من د. يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.

كما تلقى سمو أمير البلاد تهنئة من عبدالفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة في الجمهورية التونسية أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.

وأعرب صاحب السمو أمير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر متمنيا لهم موفور الصحة والعافية.

