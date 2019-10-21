وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل ولي العهد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووفد الشعبة البرلمانية المشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي الـ 141 «بلغراد - جمهورية صربيا» خلال الفترة من 12-17 أكتوبر 2019.

واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

واستقبل سمو ولي العهد عدداً من الوزراء وذلك لتقديم التهنئة لسموه بمناسبة عودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سالما معافى إلى أرض الوطن بعد اجراء الفحوصات الطبية والتي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاح.

