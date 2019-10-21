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مكتب الشهيد يحتفل غداً بعودة صاحب السمو


يقيم مكتب الشهيد احتفالية خاصة لأسر الشهداء بمناسبة عودة صاحب السمو أمير البلاد الى أرض الوطن سالما معافى بعد رحلة العلاج وحفل تكريم الطلبة الفائقين من ابناء الشهداء للعام الدراسي 2018-2019 تحت رعاية وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ على جراح الصباح وذلك مساء يوم «غد» الثلاثاء بفندق الكورت يارد ( الراية) وبهذه المناسبة يتقدم مكتب الشهيد والعاملين فيه وأسر الشهداء بأسمى آيات التهاني وخالص التبريكات الى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة عودته سالما الى أرض الوطن وقرت عين أهل الكويت بوصول سموه سائلين الله العلى القدير أن يديم نعمة الأمن والامان على وطننا العزيز ويديم على سموه موفور الصحة والعافية .


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