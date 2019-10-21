وطن النهار

هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الشعب الكويتي بعودة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مشيراً الى ما تناولته توجيهات سموه خلال لقائه أمس عددا من النواب بشأن ضرورة الانتباه الى الأوضاع الاقليمية والأخطار الخارجية والوحدة والتلاحم لمواجهة هذه الأخطار.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس «بادئ ذي بدء أود ان اهنئ جميع ابناء الشعب الكويتي بمناسبة عودة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد مشافى معافى من رحلته وأقول: قرت عيننا جميعا وحمدا لله على السلامة».

وأضاف الغانم «تشرفنا اولاً باللقاء البروتوكولي ثم تشرفت مع اختي واخواني اعضاء الشعبة البرلمانية بلقاء سموه بعد عودتنا من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي وكنا جميعا فرحين بلقاء صاحب السمو والاستماع لتوجيهاته الشاملة التي ركزت على بعض الأمور المهمة منها ضرورة الانتباه للأوضاع الاقليمية والأخطار الخارجية، وضرورة التحلي بروح المسؤولية وفهم الدستور على حقيقته كما وضعه هو والآباء الأوائل من حسن استخدام الأدوات الدستورية».

وأوضح الغانم ان سموه اكد ضرورة الوحدة والتلاحم لمواجهة هذه الأخطار والتحديات، مضيفا «اللقاء كان ممتازاً وتشرفنا فيه بوجود سموه وتم تقديم شرح لبعض الأوضاع المحلية من قبلنا والأخوة النواب».

من جهة اخرى اعلن الغانم عن تقدم النائب عمر الطبطبائي باستجواب الى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري مكون من خمسة محاور، مبينا انه وفق المادة 135 من الدستور سيدرج في اول جلسة قادمة وهي جلسة 29 من الشهر الحالي.

وردا على سؤال صحافي بشأن كثرة الاستجوابات وربطها من قبل البعض بحل المجلس تساءل الغانم «هل هناك دور انعقاد بدأ قبل ان نسمع اسطوانة حل المجلس؟»، مضيفا «أعتقد مررنا على هذا الأسطوانة المشروخة مرات عديدة».

وذكر الغانم ان الاستجوابات تقدم وفق الأطر الدستورية وتواجه وفق الأطر الدستورية، لافتا «اليوم كنا عند سيدي حضرة صاحب السمو وأؤكد ان اشاعات الحل وغيرها هذه لن تأتي بنتائجها».

واوضح الغانم ان هذه الأمور متكررة ليس فقط في الفصل التشريعي الحالي بل الذي سبقه والذي سبقه، وان غالبية ابناء الشعب وأيضاً غالبية النواب يعون من يقف وراء هذه الاشاعات ومن يروج لها ومن هي ادواتهم، مؤكدا «ان هذه الأطراف ترجع الى مصدر وحيد معروف للجميع».

واستطرد الغانم قائلا «لدينا تحديات اهم وكلنا كنواب نعتقد ان الشعب الكويتي يستحق ما هو اكثر وعلينا ان نضاعف من جهودنا لتحقيق طموحات الشعب، خاصة نحن في دور الانعقاد الأخير ولا توجد اي بوادر للحل، الحل بيد صاحب السمو امير البلاد».

وأضاف الغانم «نحن من نلتقي معه ونحن من نتحدث معه بوجود كل النواب والأمور ان شاء الله طيبة كما قلت في السابق والحياة ماشية بوجود هذه الاشاعات».

وأكد الغانم ان الاستجواب حق دستوري اصيل للنائب وعلى الوزير ان يواجه الاستجواب ويفنده ومن ثم يكون الحكم لكل اعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب.

وردا على سؤال صحافي آخر بشأن الاعلان عن توافق كويتي - سعودي على معاودة الانتاج في المنطقة المقسومة ودوره في تقريب وجهات النظر وحسم الأمر قال الغانم «اذا كان هناك من تعليق على موضوع المنطقة المقسومة، فهو الحمد لله والشكر، وهكذا تحل الأمور بين الأشقاء والحمد لله ان هذا الأمر تم كما يجب ان يتم بيننا وبين الشقيقة المملكة العربية السعودية».

وقال الغانم «اود ان اشكر ايضا القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية، والدور الذي قمت به واجب واستحقاق عليّ» مضيفا «كل الشكر والتقدير للاخوان الأفاضل في السلطة التنفيذية ووزارة الخارجية وكل من شارك في انهاء هذا الملف وطيه الى الأبد».

وذكر الغانم ان هذا الموضوع انتهى بالطريقة التي يجب ان ينتهي بها بين دولتين جارتين شقيقتين علاقتهما ببعض علاقة مميزة لا يوجد لها مثيل في العالم اجمع معربا عن شكره للطرفين على حل هذا الموضوع بهذا الشكل.

