وطن النهار

تقدم النائب عمر الطبطبائي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الأحد بطلب استجواب موجه إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري مكونا من خمسة محاور.

ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي وفق مقدمه بـ«التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام».

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره «إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة» فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بـ«مخالفة احكام المادتين رقم 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية».

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه «إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام» فيما تطرق المحور الخامس إلى «سوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليل الرأي العام» وفق ما تقدم به النائب.

وفيما يلي موجز المحاور الخمسة.

المحور الأول

التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤوليتها للحفاظ على المال العام.

وقال الطبطبائي في هذا المحور ان ما زاد الأمر سوءاً هو عدم اكتراث الوزيرة بمعالجة اسباب تعثر مشروع انشاء وانجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد ????? قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع جنوب المطلاع الاسكاني، حيث جاوزت قيمة (N12 N5) للضواحي الثماني من هذا العقد مبلغ ??? مليون دينار.

وزاد الأمر المستغرب في اسباب تعثر هذا المشروع انها تعود للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأول تلك الأسباب ان المؤسسة تعاقدت مع استشاري للمشروع، وأثناء التنفيذ قامت بفسخ عقده لتعثره واعادة التعاقد مع عدد من الاستشاريين لتولي تلك الأعمال.

ومضى يقول: ان الأضرار التي نتجت عن ذلك ادت الى تأخير اعمال مقاول هذا المشروع بما نسبته (52.78%) من البرنامج الزمني التعاقدي للمشروع ومفاد ذلك ان هذا الخطأ قد اتى على وعود الدولة الأكثر من ثمانية عشر الف اسرة كويتية بالحصول على مسكنهم في الوقت المعلن عنه سلفاً.

وزاد من نافلة القول في هذا المقام ان قيمة المشروعات الخاصة بالمؤسسة والتي تأخر تنفيذها عن برنامجها الزمني التعاقدي بأكثر من 20% (وهي النسبة التي تستوجب انذار المتعهد ثم سحب الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية بلغت قيمتها ثلاثمئة وسبعة عشر مليوناً وأربعمئة وواحداً وثمانين الفاً وسبعمئة واثنين وخمسين ديناراً.

المحور الثاني

اهدار المال العام والاضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة:

وفي هذا المحور قال الطبطبائي: بتاريخ 18/11/2018 ورد رد الوزيرة على سؤال قدمته إليها في خمس بنود ومن اهم تلك البنود ما جاء بالبند الأول من الرد ان الغرض من طرح الممارسة أ/17/2018 هو تقديم خدمات استشارية خاصة بادارة برنامج انشاء مشاريع مطار الكويت الدولي التي تنفذها وزارة الأشغال والتنسيق مع مشاريع المطار التابعة للادارة العامة للطيران المدني ومع مشاريع هيئة الطرق والجهات الأخرى ذات الصلة، كذلك جاء بالبند الثاني من الرد انه لا توجد علاقة مباشرة بين اعمال مقاول مشروع مبني الركاب الجديد واتفاقية الجهاز الاستشاري لادارة المشروع طبقا لما هو موضح بالبند اولا، كما جاء بالبند الرابع من الرد ان الوزارة لم تقم بتعيين طاقم اشرافي داخلي من مهندسي الوزارة للأشراف مؤقتا على المشروع لحين الانتهاء من التعاقد مع جهة استشارية متخصصة لادارة المشاريع.

وأضاف: ولأن رد الوزيرة قد شابه قصور ولم يحو الرد الكافي والوافي على جميع بنود السؤال.

وشابه لبس فقد ارتأينا اعادة توجيه سؤال لاحق للسؤال السابق لاستيضاح ما غمض وما لم يتم الرد عليه في ذلك السؤال وكان ذلك بتاريخ 6/5/2019 وبتاريخ 28/7/2019 جاء رد الوزيرة الحالية مؤكدة انها لا تمارس مهامها في الرقابة والاشراف على وزارتها حيث جاء ردها مناقض تماما لما سبق ان ورد من ردود الوزير السابق حيث جاء برد الوزيرة انه خلال الفترة من 28/8/2016 الى 15/5/2017 قام طاقم من مهندسي الوزارة بالاشراف على اعمال التنفيذ حتى تم توقيع اتفاقية الاشراف مع المكتب الاستشاري في 15/5/2017 بخلاف ما اكده الوزير المختص في ذلك الوقت. كما جاء برد الوزارة ان مهام الخدمات الاستشارية لادارة برنامج المطار) ستدخل ضمن اعمال الممارسة رقم أ/17/2018 محل السؤال والتي ليس لها علاقة بالاشراف على اعمال الانشاء والتنفيذ وانما تتعلق باتفاقية استشارية لتقديم خدمات استشارية لجهاز الوزارة المشرف على الحزم الثلاث لمشاريع مطار الكويت الدولي والتجهيز لتشغيلها بمقارنة رد الوزيرة الحالية مع رد الوزير السابق لها - ونحن هنا نتعامل مع مرافق عامة ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص المنوط بهم تسيير اعمالها والاشراف عليها - نجد ان الوزيرة الحالية قررت بافادات مناقضة لما قرر به سلفها، وهذا ان دل فانما يدل على شيء واحد وهو ان الوزيرة الحالية لا تضع احكام الدستور نصب عينها حينما تتعامل مع البرلمان بوصفه جهة رقابية، فنحن لسنا جهة اعلامية او وسيلة تواصل اجتماعي تدلي لها بتصريح اعلامي وانما نحن جهة اناط بها الدستور رقابة اعمالك ومحاسبتك على مخالفاتك وأخطائك الادارية لتتحملي مسؤوليتك السياسية.

المحور الثالث

مخالفة احكام المادتين (?? و???) من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية.

وبشأن هذا المحور قال صاحب الاستجواب: ان الأنظمة البرلمانية تستوجب وضع برامج واضحة المعالم من قبل الحكومات المتعاقبة امام المجلس النيابي لمناقشته واقراره ولم يخرج المشرع الكويتي عن ذلك الاطار بما تم النص عليه في المادتين (98 و130) من الدستور اللتين تفرضان على الحكومة فور تشكيلها عرض برنامج عملها على البرلمان والذي يعتبر اساسا لتحديد الأولويات التشريعية والتنفيذية للدولة خلال كل فصل تشريعي علاوة على ان ذلك البرنامج هو بمثابة الميثاق المتفق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحديد المسار التنموي للدولة وبالرغم من ان تلك البرامج تمثل الخطوط الرئيسة لأعمال الوزارات والهيئات الحكومية فانه لا بد من اقرار مشروعات كل وزارة على حدة تبلور الخطة العامة الى مشاريع واضحة المعالم تؤدي الى تحقيق ذلك الاطار العام وعلى هدى من ذلك كله يتم اقرار الميزانيات السنوية للدولة والربط المالي لكل وزارة وهيئة. وأن عدم الالتزام بتنفيذ تلك المشروعات في مواعيدها الواردة بخطة كل وزارة يؤدي الى الاخلال ببرنامج عمل الحكومة، ما يترتب عليه وجوب المساءلة السياسية للوزير المتسبب في ذلك الاخلال.

المحور الرابع

اساءة استخدام السلطة والتعسف واهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه اهدار المال العام. في صدر ذلك المحور قال الطبطبائي: ان المستقر عليه قانوناً ان العقود التي تبرمها الدولة بشأن الأشغال العامة والتوريدات والمقاولات هي عقود اذعان بمعنى ان الدولة تكون لها اليد الطولى في تحديد شروط تلك العقود دون ان يكون للطرف المتعاقد مع الدولة الحق في الاعتراض على تلك الشروط او التفاوض بشأنها، وكل ما يكون له هو القبول بالعقود كما هي بوصفها عقود اذعان، وذلك مبدأ قانوني مستقر في كل دول العالم. والمستقى من ذلك المبدأ القانوني هو ضمان ممارسة الدولة لحقوقها في ضمان استخدام المال العام بالطرق المثلى لأجل المحافظة عليه.

وما تقوم به الوزارة من مسلك في تنفيذ عقودها تحت بصر وبصيرة الوزيرة يجافي ذلك المبدأ بصورة جلية لا لبس فيها حيث تعمد الوزارة في كثير من الحالات الى التنازل عن حقوق الدولة تجاه المتعهدين بما يضر المال العام ويحقق منافع المتعهدين دون وجه حق ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدم الالتزام بالمواد الموصفة تعاقدية في مشاريع متعددة وتغيير مواعيد تسليم وتسلم المشاريع لتفادي توقيع غرامات التأخير على المقاولين. وهنا لنا ان نتساءل عمن تحققت له فائدة او انتفع من تلك المخالفات المتكررة.

المحور الخامس

سوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والادلاء بمعلومات غير صحيحة ادت الى تضليل الرأي العام.

استهل الطبطبائي المحور الخامس لاستجوابه بقوله: الشتاء غير خافٍ على كل مطلع على احوال الكويت انها مرت بأزمة كبيرة خلال فصل الشتاء الماضي غرقت معها كل الطرق والشوارع بل امتد اثر تلك الأزمة الى غرق منازل المواطنين وتشكلت لجنة من الجهات المختصة لبحث تعويض المواطنين المتضررين من تلك الأزمة وتحملت الدولة في سبيل ذلك مبالغ ليست بالقليلة، وهذه الأزمة كان لها اثر بالغ في كشف فساد كان مخفيّاً تحت خلطات الأسفلت التي تعاقدت عليها وزارة الأشغال. وتوقعنا جميعاً ان تكون هناك غرفة عمليات منعقدة بصورة دائمة ومستمرة بوزارة الأشغال ترأسها الوزيرة بنفسها لمعالجة آثار تلك الأزمة التي كانت آثارها النفسية على الشعب اكبر تأثيراً من آثارها المالية فبعد ان علم المواطنون بكم المبالغ التي اهدرت من امواله ومقدراته على رصف تلك الطرق اخذ الحصى يتطاير لا على سيارات المواطنين بل في ثقتهم بالحكومة ووزارة الأشغال تحديداً. وزاد ومنذ تلك الأزمة ولم نسمع من الوزيرة سوى تصريحات جوفاء، وما سمعنا منها او رأينا خطة عمل محددة لمعالجة تلك الآثار لاستعادة ثقة المواطنين بالحكومة لنتجاوز هذه الآثار البالغة. ولا ادل على ذلك بأن الوزارة لم تطرح المشاريع التي اعلنت عنها منذ بداية الأزمة حتى الآن والتي بلغ عددها ثلاثة وأربعين مشروعاً لم يطرح منها سوى مشروع واحد فقط لم تتم ترسيته حتى الآن بالرغم من ان الوزيرة صرحت في عدة مناسبات بأن اصلاح الطرق وصيانتها من اولويات عمل الوزارة وذلك كله يدل على تقاعس الحكومة في مواجهة التزاماتها وجديتها في المحافظة على اموال وممتلكات المواطنين.

