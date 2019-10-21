وطن النهار

رحبت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الكويتية د. جنان بوشهري بالاستجواب المقدم لها أمس من قبل النائب عمر الطبطبائي مؤكدة حق اعضاء مجلس الأمة في الرقابة البرلمانية والمساءلة وفق ما نصت عليه مواد الدستور.

واكدت في تصريح لـ«كونا» ايمانها بالشفافية وحق المواطنين اولا واعضاء مجلس الامة ثانيا في الاطلاع على سير المشاريع الاسكانية والاجراءات المتخذة في اطار اصلاح الطرق المتضررة من موسم الأمطار الماضي.

واشارت الى انه في هذا الاطار وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي وبناء على طلب منها التنسيق مع مجلس الامة لتخصيص جزأين من الجلسات القادمة للمجلس لاستعراض الملفين وهما من ضمن المحاور الواردة في الاستجواب.

وشددت في الوقت ذاته على ان «قرار النائب الفاضل عمر الطبطبائي بتقديم صحيفة الاستجواب قبل تحديد موعد الجلسة والمناقشة حق دستوري لا خلاف عليه اذ ان المساءلة السياسية لا ترتبط بموعد ويحدد توقيتها المناسب مقدم الاستجواب».

واكدت ان الردود على محاور الاستجواب ستكون بكل شفافية وعلانية لتضع الحقائق أمام بصر وبصيرة اعضاء مجلس الامة والمواطنين مدعمة بالادلة والبراهين.

وكانت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري قالت ان اعمال حفر البحيرات التجميعية لمياه السيول في مدينة (صباح الاحمد) السكنية التي قامت بها الهيئة العامة للطرق والنقل البري قد اكتملت.

جاء في تصريح لبوشهري نقلته شبكة (الدستور) الاخبارية خلال جولة تفقدية لها مع لجنة البيئة البرلمانية في مدينة (صباح الأحمد) بحضور الجهات الحكومية المعنية وذلك للوقوف على آخر ما وصلت إليه الاعمال بشأن تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

واضافت ان هناك سدودا تم إنشاؤها بالتعاون ما بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الدفاع لحماية المدينة من اي سيول استعدادا لموسم الامطار القادم.

واكدت ان الاستعدادات لموسم الامطار المقبل على قدم وساق وليست متمثلة فقط في إقامة بحيرات تجميعية وسدود وانما ايضا من خلال تنظيف شبكات الامطار والمجارير والعبارات على الطرق السريعة.

وذكرت ان جهات وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع بلدية الكويت تقوم بتلك الاستعدادات لموسم الخير القادم.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح في تصريح مماثل على هامش الجولة ان مياه الصرف الصحي تتم معالجتها من خلال محطات وزارة الاشغال.

واضاف الشيخ عبدالله الحمود انه يتم التحقق من المياه المعالجة الخارجة من هذه المحطات وتوجيهها بالشكل الامثل للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لاستغلالها في الاحزمة الخضراء بجوار المدينة.

واشار الى استمرار الجولات لمختبرات الهيئة لأخذ عينات من المياه المتواجدة حول مدينة (صباح الأحمد) السكنية.

