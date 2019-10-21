وطن النهار

تواصل ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفروانية تنفيذ حملاتها بجميع مناطق المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة تزامناً مع الحملة التى اطلقتها الادارة تحت شعار «خلها نظيفة» والتى تحظى بدعم واهتمام وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة واشراف مباشر لمدير عام بلدية الكويت م. احمد المنفوحي.

وفي هذا السياق اوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق ومدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالوكالة بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج ان جميع المراكز التابعة للمحافظة تواصل تكثيف الحملات الميدانية لازالة كل ما يشوه المنظر العام والارتقاء بمستوى النظافة ضمن حملة «خلها نظيفة» لاسيما وأن البلدية تولي اهتماما كبيرا برفع مستوى النظافة في جميع المحافظات عقب ابرامها لعقود النظافة الجديدة بشروط ومواصفات فنية عالية الجودة وتسخير جميع الامكانات والجهود لتحقيق اعلى مستويات النظافة.

وأكد الخرينج انه بجانب الحملات الميدانية المكثفة التى ينفذها المفتشون بالادارة يتم التعامل الفوري مع جميع الشكاوى الواردة عبر حسابات البلدية الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي (@kuwmun) او عبرالخط الساخن للبلدية139، مؤكداً ان الحملات التي تنفذها الادارة على مناطق جليب الشيوخ والحساوي اسفرت عن العديد من مخالفات النظافة العامة والباعة الجائلين واشغالات الطرق.

وذكر الخرينج انه تم تحرير 392 مخالفة نظافة عامة واشغالات طرق وبائعين جائلين الى جانب مصادرة حمولة 870م3 من الخضراوات والفواكه والمواد التموينية والملابس المستعملة فضلا عن رفع حمولة 2900م3 من المخالفات الناتجة من الاسواق العشوائية التى يتم مداهمتها على مدار اليوم، لافتاً الى انه تم رفع حمولة 111070م3 من المخلفات السكانية والانشائية والسكراب بعموم المحافظة فضلا عن استمرارعمليات استبدال الحاويات الجديدة وفق جدول زمني.

وتطرق الخرينج الى ان مفتشي ادراة التدقيق ومتابعة الخدمات خلال اسبوعين قاموا باغلاق 120 محلاً ادارياً الى جانب تحرير 200 مخالفة اقامة اعلان قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية بمنطقتي جليب الشيوخ والحساوي، مناشدا المواطنين والمقيمين بضرورة وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها حتى لاتشوه المنظر العام وتعيق عمل عمال النظافة.

