وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام في مناقصة ستاد جابر الدولي والمتهم فيها 32 من موظفي هيئة الرياضة ومتهمون آخرين ومقاول المشروع.

وكانت محكمة الجنايات قضت ببراءة جميع المتهمين في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بمناقصة ستاد جابر بمبلغ 5 ملايين و500 الف دينار والمتهم فيها 32 مسؤولاً حكومياً من وزارتي الاشغال والهيئة العامة للشباب والرياضة ومقاول المشروع.

والجدير بالذكر ان قضية الاستيلاء على مبلغ 5 ملايين و500 الف دينار من المال العام في مشروع ستاد جابر المتهم فيها 32 متهما من القياديين والموظفين العامين في الجهات الحكومية ومقاول الشركة المنفذة فيما تم استبعاد 6 متهمين من القضية. وقد كشفت المصادر عن عدد المتهمين في القضية حيث بلغ عددهم 37 متهما وتم استبعاد 6 اسماء من قائمة المتهمين، كما ذكرت المصادر ان المتهمين في القضية هم من قبل الشركة المنفذة لمشروع ستاد جابر والمقاول وعدد من الهيئة العامة للشباب والرياضة ومسؤولون بوزارة الاشغال وعدد من العاملين في الجهات الحكومية.

وكانت النيابة اسندت للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين انهم سهلوا للشركة المنفذة الاستيلاء بغير حق على مبلغ 5 ملايين و500 الف دينار المحجوزة تحت يد وزارة الاشغال لتنفيذ اعمال عقد ستاد جابر عن طريق، على الرغم من ثبوت وجود ملاحظات تمنع التسليم، واسندت النيابة للمتهمين بصفتهم موظفين عامين انهم سهلوا للمتهم وهو مالك الشركة المنفذة وللمتهم الاخر وهو مدير مكتب للاستشارات الهندسية للاستيلاء بغير حق على مبلغ 174 الف دينار المحجوز تحت يد وزارة الاشغال لانجاز الخاص بالخدمات الاشرافية على تنفيذ المشروع عن طريق تعمدهم اجراء الاستلام النهائي للمشروع رغم ثبوت وجود ملاحظات من اجرائه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية التزوير بموضوع التهمة الاولى بان اثبتوا فيها وهم مكلفون بتحريرها واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة وهي انجاز اعمال العقد كاملة وقيام المقاول باعمال التشغيل والصيانة طبقا لما ورد في مستنداته.

