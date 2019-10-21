loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الإدارية» رفضت دعوى وقف الانتقال لجامعة الشدادية

مشعل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 21 أكتوبر 2019

قررت المحكمة الادارية امس رفض الدعوى المستعجلة ضد الادارة الجامعية لوقف عملية الانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» في بداية الفصل الدراسي الاول لعدم جهوزية الحرم الجامعي لبدء الدراسة فيه.
وكانت القائمة المستقلة في كلية العلوم الادارية اقامت دعوى مستعجلة ضد الادارة الجامعية لوقف عملية الانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية في بداية الفصل الدراسي الاول لعدم جهوزية الحرم الجامعي لبدء الدراسة فيه.
وذكرت القائمة ان الادارة الجامعية لم تستجب لمطالب الرابطة في كلية العلوم الادارية والطلبة وأعضاء هيئة التدريس، الامر الذي دعاها لرفع دعوى لوقف قرار الانتقال الى موقع الشدادية بصفة مستعجلة، وطالبت القائمة في دعواها بصفة مستعجلة بوقف انتقال مبنى كلية العلوم الادارية الى المقر الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية لحين الانتهاء نهائيا من اعمال البناء والتشييد في جميع مباني الجامعة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة