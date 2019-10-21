وطن النهار

قررت المحكمة الادارية امس رفض الدعوى المستعجلة ضد الادارة الجامعية لوقف عملية الانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» في بداية الفصل الدراسي الاول لعدم جهوزية الحرم الجامعي لبدء الدراسة فيه.

وكانت القائمة المستقلة في كلية العلوم الادارية اقامت دعوى مستعجلة ضد الادارة الجامعية لوقف عملية الانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية في بداية الفصل الدراسي الاول لعدم جهوزية الحرم الجامعي لبدء الدراسة فيه.

وذكرت القائمة ان الادارة الجامعية لم تستجب لمطالب الرابطة في كلية العلوم الادارية والطلبة وأعضاء هيئة التدريس، الامر الذي دعاها لرفع دعوى لوقف قرار الانتقال الى موقع الشدادية بصفة مستعجلة، وطالبت القائمة في دعواها بصفة مستعجلة بوقف انتقال مبنى كلية العلوم الادارية الى المقر الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية لحين الانتهاء نهائيا من اعمال البناء والتشييد في جميع مباني الجامعة.

