loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

براءة 3 نواب سابقين في قضية الإساءة لملك الأردن

مشعل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 21 أكتوبر 2019

قضت محكمة التمييز امس برفض طعن النيابة ضد حكم براءة كل من النواب السابقين: مسلم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان والمواطن عباس الشعبي من قضية الاساءة لملك الأردن المرفوعة من وزارة الخارجية، وقضت بتأييد حكم محكمة الاستئناف ببراءتهم مما اسند اليهم.
وكانت النيابة اسندت الى المتهمين اذاعة اخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، وأسندت الى البراك انه بث مداخلة على قناة فرنسا اكد فيها وجود ثلاثة آلاف و500 رجل امن اردني داخل الكويت.
كما اسندت الى المتهمين جميعهم انهم اشتركوا وآخرين في تجمهر ولم يستجيبوا لأوامر الشرطة بفض المظاهرة، الا ان المتهمين انكروا التهم الموجهة اليهم امام المحكمة حين تم توجيه التهم اليهم من قبل المحكمة.
يذكر ان مسلم البراك انتقد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن خلال مسيرة كرامة 2 لتسرب معلومات تفيد بأن قوات الدرك الأردنية ستشارك في التصدي وقمع المشاركين في المسيرة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة