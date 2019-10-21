وطن النهار

قضت محكمة التمييز امس برفض طعن النيابة ضد حكم براءة كل من النواب السابقين: مسلم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان والمواطن عباس الشعبي من قضية الاساءة لملك الأردن المرفوعة من وزارة الخارجية، وقضت بتأييد حكم محكمة الاستئناف ببراءتهم مما اسند اليهم.

وكانت النيابة اسندت الى المتهمين اذاعة اخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، وأسندت الى البراك انه بث مداخلة على قناة فرنسا اكد فيها وجود ثلاثة آلاف و500 رجل امن اردني داخل الكويت.

كما اسندت الى المتهمين جميعهم انهم اشتركوا وآخرين في تجمهر ولم يستجيبوا لأوامر الشرطة بفض المظاهرة، الا ان المتهمين انكروا التهم الموجهة اليهم امام المحكمة حين تم توجيه التهم اليهم من قبل المحكمة.

يذكر ان مسلم البراك انتقد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن خلال مسيرة كرامة 2 لتسرب معلومات تفيد بأن قوات الدرك الأردنية ستشارك في التصدي وقمع المشاركين في المسيرة.

