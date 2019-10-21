وطن النهار

كشف البنك الكويتي للطعام عن انطلاق مشروع «مصرف تسبيل المياه» وذلك بالتعاون مع الامانة العامة للأوقاف حيث يعد المشروع من اكبر المشاريع تطورا في قطاع العمل الخيري، وذلك عن طريق سيارات البنك المتنقلة الحديثة والمجهزة بأحدث اساليب التبريد التي تستخدم في هذا المشروع الحيوي.

وقال المدير العام لبنك الطعام سالم الحمر ان البنك يوفر ماء نظيفا في عبوات مبردة وجاهزة للعمال في حرارة الجو الشديده، اذ تقوم سيارات متخصصة بالانتقال الى اماكن تجمعات العمال الذين يعملون في هذه الأجواء وتزويدهم بالماء البارد وخصوصا في الطرق والمستشفيات والأماكن الحيوية.

وقال ان مشروع «مصرف تسبيل المياه» يعد نقلة نوعية في العمل الخيري والانساني في المنطقة، نظرا للأساليب الحديثة التي يستخدمها البنك في انجاح هذا المشروع واستفادة اكبر عدد ممكن من المحتاجين، خاصة شريحة العمال الفقراء الذين يعملون في مختلف مناطق البلاد في اشد درجات الحرارة.

وأضاف ان المشروع يستهدف تقديم الماء البارد للمارة في حرارة الجو الشديدة ابتغاء الثواب من الله، اذ تعد صدقة الماء افضل الصدقات.

