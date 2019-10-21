وطن النهار

وافقت لجنة شؤون البيئة بالمجلس البلدي برئاسة م. مها البغلي امس الاحد على الاقتراح المقدم من العضو السابق يوسف الغريب بشأن فرز واعادة تدوير النفايات ووضع سلات المهملات المتعددة في المجمعات والأسواق، مع احالته للجنة لتعديل لائحة البناء والنظافة واستحداث فكرة الغرف الخضراء. واجلت اللجنة الطلبين المقدمين من العضو م. عبدالسلام الرندي بشأن مناقشة مستوى النظافة في جميع المحافظات، وموضوع اخر بشأن مرادم النفايات الصلبة المنتشرة بمناطق الكويت لحين عقد ورشة عمل.

واجلت اللجنة الاقتراح المقدم من العضو حمود العنزي بشان اشتراط زراعة اشجار تتحمل البيئة الصحراوية الكويتية عند الترخيص للمخيمات الربيعية الموسمية، لحين دعوة الهيئة العامة للزراعة، فيما حفظت اللجنة اقتراح اخر للعنزي بشان تشكيل فريق من بلدية الكويت بالتعاون مع شرطة البيئة العمل مخالفات فورية للمخالفين، واحالت لاجهاز الاقتراح المقدم من العضو احمد هديان بشأن اعادة تصميم زراعة الأشجار على الطرق بدولة الكويت.

واحالت اللجنة كذلك طلب دعم المبادرة الوطنية (تخلص رقمي امن لبيئة مستدامة ) للهيئة العامة للصناعة، وحفظت كتاب وكيل وزارة الصحة بشأن الحلقة النقاشية حول مبادرة المدن الصحية في دولة الكويت « القيادة من اجل الصحة «.

