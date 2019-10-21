وطن النهار

عبًّر المواطنون العائدون من بيروت وسائر المدن اللبنانية عن شكرهم البالغ لجهود السفارة الكويتية هناك التي أثمرت عودتهم سالمين إلى إلى أرض الوطن، رغم ما يمر به لبنان من تظاهرات.

العائدون وفور وصولهم إلى مطار الكويت لم تنسهم فرحة السلامة والقدوم أن يتحدثوا عما وجدوه من عون ومساعدة قدمها إليهم رجال السفارة الكويتية الذين لم ينتظروا أن يلجأ أحد إليهم بل سارعوا إلى تقديم كل أسباب الأمان لأبناء الكويت الذين كانوا في بيروت وسائر المدن اللبنانية.

المواطن سعد الحافظ قال صدمنا مع مطلع الخميس باشتعال الاوضاع وإضرام الحرائق في الإطارات وإغلاق الطرق من قبل المتظاهرين، الامر الذي لم نعتد عليه حيث بدا الغضب واضحا في اوساط الشباب اللبنانيين وعمت الفوضى ولم يكن لنا بد الا التواصل مع السفارة في بيروت وترتيب الامور بحيث توجهنا إلى المطار مرورا بالحواجز والطرق المغلقة في وضع مخيف جدا لافتا الى ان السفارة سهّلت إجراءات الخروج بشكل آمن برفقة الجيش اللبناني.

طرق مغلقة

من جانبها، قالت المواطنة سعاد أحمد التي كانت عائدة برفقة والدتها وشقيقتها من بيروت، إن كل الطرق مغلقة وهناك حالة من الفوضى على الرغم من أن التظاهرات سلمية ولم يتعرض لنا أحد، فقد بقينا في الفندق حتى تواصلنا مع السفارة التي سهلت خروجنا إلى المطار بمعية موكب من الجيش اللبناني الذي رافقنا لحظة بلحظة إلى المطار فكل شيء كان يسير على مايرام بالرغم من اغلاق بعض الشوارع على طريق المطار.

بدوره تحدث احمد العدواني قائلا: مهما ابتعدنا عن بلدنا فظلال صاحب السمو تحمينا فعلاقته الطيبة مع العالم اجمع جعل لهويتنا الكويتية المحبة في قلوب الشعوب فمع انتقالي من مناطق بعيدة في لبنان باتجاه بيروت كانوا يستوقفونا في اماكن ونقاط عدة وبمجرد ان نقول لهم نحن من الكويت كانوا يحترموننا ويساعدونا في تجاوز بعض الاماكن الصعبة حتى تمكنا من الوصول للمطار.

اما المواطنة فاطمة عقيل فقالت: السفارة ما قصرت وتواصلت معنا وسهلت خروجنا إلى مطار رفيق الحريري مع مواكب من الجيش اللبناني وتابعت الأوضاع أولاً فأولاً.

اما المواطن ابو احمد فقال السفارة لم تقصر معنا في شيء واستقبلونا في فندق وخرجوا معنا ومهدوا لنا الطريق الى المطار برفقة

وحدات من الجيش ووجدنا الطيارة في توقيتها دون تاخير.

بدوره قال المواطن ابو مساعد الشمري كنت في بيروت عندما بدأت الأحداث بالاشتغال يوم الخميس وشعرنا بالقلق بعد أن انطلاق التظاهرات وتصاعد الفوضى، حيث خرجنا بصعوبة من بيروت حيث اضطررنا لدفع النقود للتجاوز والوصول للمطار بعد استوقفتنا مجموعة من الشباب كانوا يقودون دراجات نارية واجبرونا على ذلك.

وقال سعود التركي : كان الوضع عصيبا جدا ومر علينا يومان كنا في قلق بالغ بسبب الفوضى ووجود مخربين اشعلوا النار في كل شيء واغلقوا الشوارع وعمموا الفوضى والحرائق والتكسير وحتى الخدمات لم تكن متوفرة والمطاعم والاسواق مغلقة حتى استطعنا بفضل الله العودة سالمين الى بلدنا الحبيب.

