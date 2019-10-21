وطن النهار

نفذ عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء اعتصاما امس للمطالبة بإرجاع مكافأة بدل العيار.

وقال منسق الاعتصام ثامر العنزي إن المتضررين من قرار وقف بدل مكافأة العيار ما بين 2500 الى 3000 موظف تم تعيينهم بعد صدور قرار وقف المكافأة ، متسائلا اين النواب من هذا الموضوع وعليهم بالتحرك الجاد والتفاعل مع قضيتهم للمطالبة بإعادة «مكافأة العيار».

وقال الموظفون ان لهم حقوقاً وعلى الوزارة ان تراعيها وهي إعادة مكافأة العيار، اضافة الى تحويل نظام النوبات من 8 ساعات الى 12 ساعه الى جانب بدل طعام للنوبات وبدل سهر وتأمين صحي.

وحمل موظفو الكهرباء والماء المشاركون في الاعتصام موظفي الأمن والسلامة مسؤولية عدم قدرتهم على ايصال رسالتهم بعد منعهم من تنفيذ الاعتصام في مبنى الوزارة حيث طلب منهم عدم رفع اللوحات الخاصة بمطالبهم وكذلك منع وسائل الاعلام من تغطية الاعتصام.

وذكر المعتصمون انهم ارادوا ايصال رسالة ولكن منع وسائل الاعلام من دخول المبنى من قبل موظفي الأمن والسلامة افسد رسالتهم واجبرهم على الخروج من المبنى للقاء وسائل الاعلام والبقاء لفترة طويلة تحت اشعة الشمس.

