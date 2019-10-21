وطن النهار

أعلنت وزارة التربية، عن تنظيم التوجيه العام لرياض الأطفال دورة تدريبية بالتعاون مع مركز التدريب تحت عنوان «أسس التربية النبوية للطفل»، في مقر مركز التدريب التابع لإدارة التطوير والتنمية بالجابرية.

في هذا السياق، أكدت الموجهة الأولى لرياض الأطفال في منطقة العاصمة التعليمية ندى العجيل، أن الدورة التدريبية تهدف إلى التركيز على خلق الطفل في مرحلة رياض الأطفال لان هذه المرحلة العمرية تعد من أنسب المراحل لغرس القيم والأفكار بناء على تعاليم ديننا الإسلامي وهدي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضافت: أن «الاهتمام بها وبنائها البناء التربوي الصحيح وتدعيمها بما يحميها ويقيها من الهزات المستقبلية يعد واجبا شرعيا يحتمه علينا ديننا الحنيف، مشيرة إلى أن الدورة التدريبية تركز على تسعة محاور، وهي المراحل الأولى في حياة الطفل، وأسس الأساليب الفكرية للطفل وأسس الأساليب النفسية للطفل، بالإضافة إلى تأديب الطفل، وبناء شخصية الطفل الإسلامية.

وبينت الدورة كذلك على التربية الخلقية والبناء العاطفي والنفسي والبناء الجسمي وأخيرا البناء الصحي، موضحة أن الدورة موجهة لمعلمات رياض الأطفال من جميع المناطق التعليمية.

