وطن النهار

تحت رعاية وحضور فيصل مقصيد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة، انطلقت المسابقة التربوية البيئية «أمنية وطني»، بحضور مدير التواصل والعلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر، والقائمين على مشروع «أمنية» البيئي سناء الغملاس وفرح شعبان، وذلك في مدرسة أم كلثوم بنت عقبة بمنطقة اشبيلية.

شهدت عملية التسجيل والمشاركة على مدى يومين متتالين للبنات والبنين حشداً كبيراً من المدارس الحكومية في جميع المناطق التعليمية والمراحل الدراسية.

وفي هذا الجانب ثمنت المدير التنفيذي لمشروع «أمنية» سناء الغملاس في تصريح صحافي التعاون المثمر مع وزارة التربية برعاية كريمة من بنك الكويت الوطني ومياه «اكوا جلف»، لافتة إلى أن مثل تلك الشراكات الاستراتيجية تترك أثرا واضحا فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، معبرة عن سعادتها واعتزازها بانطلاق مسابقة «أمنية وطني» التي تهدف إلى نشر ثقافة إعادة التدوير وتعزيز سلوك فرز البلاستيك من المصدر لدى الفرد للحد من مخاطر التلوث جراء المواد البلاستيكية.

