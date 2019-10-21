وطن النهار

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز شعيب، عن جملة من المشاريع الانشائية والالكترونية سوف تقبل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاكبر والاهم بينها ميكنة جميع الخدمات التي توفرها الشؤون للمواطنين وربطها مع باقي وزارات الدولة المعنية، كميكنة المساعدات الاجتماعية.

وقال شعيب في تصريح للصحافيين على هامش الحفل الذي أقيم صباح امس في مجمع الوزارة بمناسبة عودة سمو امير البلاد إلى ارض الوطن سالما معافي، أنه «قطعنا شوطا طويلا بتوفير هذه الخدمة وتسهيل الاجراءات على جميع الشرائح في عملية الصرف واستيفاء البيانات التي على أساسها تقوم اللجان المختصة بعملية الصرف، موضحا أنه «حاليا بدأنا المرحلة الثانية في الميكنة، فعدد الجهات المفترض الربط معها الكترونيا تبلغ 20 جهة، وخلال الاسبوع الحالي سنستوفي ربط ما لا يقل عن 50% من هذه الجهات».

وأضاف: أن «الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ بعض المتطلبات الأساسية، إذ سيتم افتتاح مركز خدمة للرعاية الاسرية في اشبيلية الاسبوع المقبل وهو يتكون من مكاتب كل الجهات الحكومية التي تسهل على جميع المواطنين استخراج بياناتهم، أي ان التقديم المركزي سيكون في وحدة اشبيلية ثم الوحدات الفرعية».

وتابع «وكذلك قطعنا شوطا طويلا في ميكنة قطاع التعاون، لاسيما في تقديم الجمعيات العمومية وانتخابات الجمعيات التعاونية، كما بدأنا حاليا ادخال مرحلة الباركودات في الجمعيات التعاونية تمهيدا لتنفيذ عملية الرقابة الالكترونية على

المخزون الاستراتيجي والسلع والخدمات في هذه الجمعيات».

ومضى قائلا: «نحن سائرون على النهج في ميكنة ادارة التنمية التعاونية المعنية في تصديق العقود وتوحيد صياغتها وغيرها من المواضيع ذات الصلة، مشيرا إلى أن مشروع الميكنة سيطول جميع قطاعات الوزارة ابتداء من التنمية والتعاون وانتهاء في قطاع الرعاية الاجتماعية من خلال ميكنة ادارة رعاية المسنين، مضيفا «اليوم نلاحظ سرعة انجاز بطاقة اولوية التي تصدر تباعا لقانون المسنين بما يقدم التسهيل اللوجيستي لابائنا المسنين بتمييزهم في سرعة انجاز المعاملات الخاصة بهم».

من جانب اخر، وبمناسبة عودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد من الولايات المتحدة الاميركية إلى ارض الوطن سالما معافى بعد تماثله للشفاء، أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية صباح أمس، احتفالية بعنوان «قرت عينج يا كويت» تحت رعاية الوزير سعد الخراز وبحضور الوكيل عبدالعزيز شعيب والوكلاء المساعدون ومديرو الادارات وجمع كبير من الموظفين.

وبهذه المناسبة، قال وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب: «لا يوجد كويتي أو كويتية إلا وتغمره السعادة بمناسبة عودة سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ارض البلاد سالما معافى، سائلا المولى عز وجل ان يمده بطول العمر وان يلبسه الصحة والعافية».

وأضاف: «الديرة ما تتبارك الا بحكامها آل صباح وفرحة شعبها، ونقول للكويت «قرت عينك يا كويت، ونحن موظفو وزارة الشؤون سعداء بعودة سمو الأمير إلى أرض الوطن، لذا تم التنسيق مع النقابة للاحتفال في هذه المناسبة السعيدة، مشيرا إلى أن مشاركة جموع الموظفين في هذه الاحتفالية دلالة على الحب العميق والمعزة الخالصة لسمو الامير».

وتابع: «نأمل تحقيق المزيد من الازدهار والتطور في هذا البلد الكريم، ونحن كوزارة الشؤون نعاهد سمو الامير بأن نكون عند حسن ظن سموه بتنفيذ ما كلفنا به من مهام وعمل، وبالتعاون مع جميع الموظفين نوعد سموه بمزيد من التطور سواء على المحافظة على حقوق الموظفين أو الارتقاء في الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وكذلك العمل بجد واخلاص في تنفيذ خطته السامية 2020-2035 وغيرها من الانجازات، أي أننا «سائرون على النهج».

واستطرد بالقول: إن «سمو امير البلاد هو أول وزيرا للشؤون الاجتماعية، كما أن ولي عهده الامير سمو الشيخ نواف الاحمد تقلد حقيبة هذه الوزارة وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ما يدل على مكانة وقوة واهمية وزارة الشؤون بالنسبة لحكام الكويت باعتبارها وزارة خدمية اجتماعية توفر سبل الراحة للمواطنين من خلال تقديم المساعدات وتوفير الخدمات مثل الجمعيات التعاونية والنفع العام ومجمع دور الرعاية، مضيفا «نحن سعداء في هذه الوزارة التي مر عليها كوكبة كبيرة من الوزراء الكبار، أي أن الكويت مازالت ولادة في الحقل السياسي».

وعودة إلى الحفل، قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري: إن الاحتفال اليوم (أمس) بمناسبة عودة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد إلى أرض الوطن معافى مشافى، مضيفا نقول للكويت جميعا «قرت عينكم» ونبارك لهم بعودة القائد الانساني.

