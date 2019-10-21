وطن النهار

فجرت هيئة القوى العاملة، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أعلنت اكتشافها حالة عمال الزور الـ 700 عامل الذين أضربوا أخيراً للمطالبة بوجبة «سبايسي» وبدل انتقال، مبينة أن هذه العمالة لم تدخل الكويت في إذونات عمل وإنما عن طريق فيزا زيارة صادرة عن وزارة الداخلية.

وأشار نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة د. مبارك الجافور، في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش الحفل الذي أقامته إدارة عمل حولي بمناسبة عودة صاحب السمو امير البلاد إلى ارض الوطن سالما معافى بمشاركة مدير عام الهيئة احمد الموسى ونائب المدير العام للتخطيط والتطوير الاداري إيمان الأنصاري وحشد من المديرين من مختلف القطاعات، أن الهيئة ممثلة في ادارة العلاقات العمل حصلت معلومات خلال التحقيقات الاولية حول «إضراب عمالة الزور» تؤكد المخالفة الجماعية للعمال، مؤكدا أنه بناء على ذلك أوقفت إدارة التفتيش الملفات المرتبطة بالعمالة واستدعاء صاحب العمل.

وأضاف: «المتابع لمشاريع الهيئة منذ انشائها يتضح أمامه أنها تعمل على تحديث جميع الإدارات التابعة إليها حتى اصبحت حديثة باستثناء إدارتي عمل الأحمدي وحولي، مؤكدا أن العمل انتهى في تحديث إدارة الأحمدي وحاليا يتم الانتقال الى المبنى الجديد، مشيرا إلى أن الانتهاء من انجاز المبنى الجديد لادارة عمل حولي يحتاج فترة من سنة ونصف إلى سنتين.

وحول تطوير إدارة عمل العاصمة، قال، أنه من المباني التي استلمتها الهيئة من وزارة الشؤون، وكما تعلمون نحن نعمل وفق الاعتمادات المالية المعتمدة، وما تم اعتماده للمشاريع الانشائية يقارب الـ 8 ملايين دينار، وكان الصرف وفق أولوية الادارات في إداراتي الاحمدي وحولي، وبعد الانتهاء من الاعتمادات نستكمل

بقية المشاريع الخاصة بتطوير المباني التي تحتاج إلى ذلك».

سكن العمالة

وفيما يتعلق بموضوع سكن العمالة في منطقة الجليب، أوضح الجافور، أن هناك توجيه مجلس الوزراء لكل جهة معنية من الدولة باتخاذ إجراءاتها بهذا الصدد، لافتا إلى أن سكن العزاب في هذه المنطقة مخالف للقانون، مبينا أن ما تم خلال الفترة الماضية يرجع إلى جهود مشتركة من مختلف جهات الدولة، حيث كل جهة تحصر ما يخصها من المخالفات وبعدها يبدأ التنفيذ كل ما يخصه.

وتابع: «نحن كهيئة مختصة في ضبط العمالة ستنفذ القانون منتصف شهر نوفمبر المقبل على الجميع، موضحا أن أي عامل سيكون متواجدا في هذا الموقع وغير مثبت بالشركة سيتم إبعاده وكل مخالف سيتعرض للابعاد».

إلى ذلك، قال الجافور: إن الهيئة تعول أن يترجم الولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتنفيذ رغبته الحقيقية وحبه في العمل بأمانة وإخلاص لتحقيق النمو للدولة والازدهار للوطن، مشيرا إلى ان حب سموه هو الدافع الدائم لتطوير العمل عبر تطوير الكوادر لصالح البلد.

وحول الحفل، قال مدير عام هيئة القوى العاملة احمد الموسى، ان افضل مايقدم في مثل هذه المناسبات هو العمل بجد واجتهاد واخلاص وتحقيق رفعة المجتمع، سائلا المولى عز وجل أن يمن على سموه بالصحة والعافية والاستقرار والأمان، مثنيا على جهود إدارة حولي في استقبال المراجعين وإنجاز المعاملات والاحتفال بسموه.

ولفت مدير إدارة عمل حولي محمد ابو رقبة إلى ان احتفال الإدارة بعودة سمو الأمير اتسمت بالعطاء والتأكيد على حبه من خلال توزيع الورد على اصحاب العمل واستضافة المراجعين والمندوبين في حين كان لكل قسم فعالية خاصة، مؤكدا ان الإدارة بادرت لاول مرة بانجاز المعاملة واذن العمل عليهم طابع يحمل صورة صاحب السمو امير البلاد.

