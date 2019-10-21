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بيروت - الوكالات: واصل اللبنانيون امس التظاهر لليوم الرابع على التوالي مطالبين برحيل الطبقة السياسية في البلاد حيث شهدت العاصمة بيروت تجمعات هي الاكبر منذ بدء الاحتجاجات يوم الخميس الماضي فيما رفض المحتجون مسودة «مبادرة انقاذية» قدمها رئيس الوزراء سعد الحريري لحل الازمة ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

وتتضمن الورقة الاصلاحية، التي اتفق عليها الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، خفض رواتب جميع الوزراء، والغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين. وشملت الورقة ايضا خفض رواتب المديرين العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة الى 15 مليون ليرة كحد اقصى. ونصت على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25%.

في المقابل رفض المحتجون على مسودة الورقة الاصلاحية معتبرين ان الأمر لا يعدو كونه المماطلة ومحاولة كسب الوقت» وشددت مجموعة «لحقي» وهي احدى الجهات المنظمة للاحتجاجات، في بيان ردا على «ورقة الحريري» ان مطالب المتظاهرين هي: الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة انقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة على ان تتبنى اجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل وادارة الأزمة الاقتصادية واقرار نظام ضريبي عادل وتحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.

وشهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح وسط بيروت امس حشودا هائلة من المتظاهرين المطالبين «باسقاط الحكومة واستعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد». وشهدت الطرقات المؤدية الى وسط العاصمة زحاما كبيرا منذ ساعات الصباح ولم تمنع الامطار المتفرقة التي هطلت امس المعتصمين من الوصول الى اماكن الاعتصام سيرا على الاقدام. وقالت «الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية» للأنباء ان حشودا كبيرة من المواطنين اللبنانيين تجمعوا في ساحة النور في طرابلس قدروا بعشرات الآلاف وكذلك شهدت الطريق الدولية بين طرابلس وبيروت اعتصاما حاشدا في مدينة جبيل هو الاكبر منذ الخميس.واضافت الوكالة ان مدينة صور شهدت اعتصاما كبيرا بعد ان تخطت الاشكالات الامنية التي حصلت السبت. وقالت الوكالة ان المتظاهرين قطعوا عددا من الطرقات ومنها الطريق الدولية في البقاع والجنوب.

وتحت ضغط الشارع، اعلن حزب القوات اللبنانية ليل السبت الأحد استقالة وزرائه الأربعة، في خطوة قلل المعتصمون من شأنها.وقال علي (24 عاماً) «آمل ان يستقيل الجميع من الحكومة وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة» وتنتهي مساء اليوم مهلة 72 ساعة منحها الحريري لـ«شركائه» في الحكومة في اشارة الى التيار الوطني الحر بزعامة عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية حتى يؤكدوا التزامهم المضي في اصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي امام المجتمع الدولي مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار. وقضت محكمة في لبنان، السبت، باطلاق سراح جميع الموقوفين على يد قوات الأمن اثناء الاحتجاجات في وسط العاصمة بيروت والتي تخللتها اعمال شغب واشتباكات بين المحتجين والشرطة. وأوردت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في تغريدة على حسابها في «تويتر»، ان الاجراء يشمل جميع الموقوفين باستثناء شخصين احدهما بحقه قرار جزائي والآخر يتم التحقيق معه بقضايا مخدرات.

