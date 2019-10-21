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تونس: «النهضة» رشحت الغنوشي لرئاسة الحكومة


أكدت مصادر في حركة النهضة التونسية أنه تم ترشيح رئيسها راشد الغنوشي لمنصب رئيس الحكومة. وقال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني للميادين إن رئيس الحركة راشد الغنوشي هو مرشحنا لرئاسة الحكومة. وأضاف أن الاتصالات بالأطراف السياسية لم تتناول اسم المرشح لرئاسة الحكومة بل برنامج عملها، مشيراً إلى أن مشاورات تأليف الحكومة ما زالت في مراحلها الأولى. كما لفت الهاروني إلى إجراء مفاوضات رسمية مع عدد من القوى حول تأليف الحكومة، وقال «نريد مواصلة الاتفاق والتشارك مع قوى أخرى ولكننا لن نتحالف مع حزب قلب تونس». وتصدرت حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس بحصولها على 52 مقعداً في البرلمان.


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