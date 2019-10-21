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مصارف لبنان تغلق أبوابها اليوم


بيروت الوكالات: أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، إبقاء أبوابها مغلقة، اليوم على خلفية الأحداث التي تعرفها البلاد، ونظرا لما تعرضت له بعض المراكز والفروع من أضرار. وأورد البيان أن الإغلاق يأتي حرصا على «أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية». وأعربت الجمعية عن أملها في أن تستتب الأوضاع العامة «لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد».
وأصدرت إحدى اللجان المنسقة للمظاهرات في بيروت، بيانا أكدت فيه استمرار الاحتجاجات حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب، مؤكدة رفضها للإصلاحات التي قدمها وزير المالية اللبناني وطالبت مجموعة «لِحقي»، بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة، تضم اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل الانتخابي.


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