عربيات ودوليات

بيروت الوكالات: نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين بالحكومة وبعض الساسة والمصرفيين والمستثمرين أن لبنان قد يواجه احتمال تخفيض قيمة العملة أو حتى التخلف عن سداد ديونه في غضون أشهر، إذا لم يحصل على دعم مالي من الخارج.

وأصبح لبنان أقرب للأزمة المالية من أي وقت مضى، فقد تكالب حلفاء الحكومة والمستثمرون والمحتجون الذين خرجوا للشوارع في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بمعالجة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ مدة طويلة.

وعلى وجه السرعة يحتاج لبنان أحد أكثر دول العالم مديونية والذي تتناقص احتياطياته الدولارية بسرعة لاقناع حلفائه في المنطقة والمانحين الغربيين بأنه سيتحرك بجدية لمعالجة مشاكل متأصلة مثل قطاع الكهرباء الذي يعاني من الهدر ولا يمكن التعويل عليه.

