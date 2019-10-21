عربيات ودوليات

تل تمر «سورية»- الوكالات: انسحبت القوات الأميركية أمس من أكبر قواعدها العسكرية في شمال سورية تنفيذاً لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وشوهدت أكثر من سبعين مدرعة وسيارة عسكرية ترفع العلم الأميركي وتعبر مدينة تل تمر في محافظة الحسكة، بينما كانت مروحيات برفقتها تحلق في الأجواء.

وقال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إن من المتوقع أن يتم نقل كل القوات الأميركية التي تنسحب من شمال سورية إلى العراق. وأبلغ إسبر صحافيين أنه وفقا للخطط الحالية سيتم إرسال القوات التي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غربي العراق للمساعدة في منع عودة مقاتلي تنظيم «داعش».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القافلة أخلت مطار صرين الذي اتخذته القوات الأميركية قاعدة لها على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً جنوب مدينة عين العرب (كوباني). وتقع هذه القاعدة على أطراف منطقة عازلة تسعى أنقرة لإقامتها في شمال شرق سورية، حيث تشن مع فصائل سورية موالية لها هجوماً منذ التاسع من الشهر الحالي ضد المقاتلين الأكراد. وتمكنت بموجبه من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً.

وبعد خمسة أيام من بدء هذا الهجوم، أعلنت واشنطن في 14 أكتوبر أن نحو ألف جندي أميركي موجودون في المنطقة تلقوا الأوامر بالانسحاب.وبدأت واشنطن تنفيذ قرارها بسحب جنود من نقاط حدودية مع تركيا ما اعتبر بمثابة ضوء أخضر لأنقرة حتى تبدأ هجومها الذي لاقى تنديداً دولياً واسعاً وتسبب بنزوح أكثر من 300 ألف شخص. وقال عبد الرحمن إن قاعدة صرين هي «الأكبر للقوات الأميركية في شمال سورية، وهي القاعدة الرابعة التي تنسحب منها» خلال نحو أسبوعين. وانسحبت القوات الأميركية خلال الأسبوع الماضي، من ثلاث قواعد أخرى، بينها قاعدة في مدينة منبج وأخرى بالقرب من كوباني. وباتت جميع القواعد التي اتخذتها القوات الأميركية «في شمال محافظة الرقة وشمال شرق حلب خالية» وفق عبد الرحمن، بينما لايزال الأميركيون يحتفظون بقواعد في محافظتي ديرالزور والحسكة بالإضافة إلى قاعدة التنف جنوباً. وبعد تصريحات متناقضة من الإدارة الأميركية، انتزعت واشنطن اتفاقاً مع أنقرة الخميس، وافقت الأخيرة بموجبه على تعليق الهجوم لمدة 120 ساعة يُفترض أن تنتهي الثلاثاء على أن تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة العازلة التي تريدها أنقرة بعمق 32 كيلومتراً ضمن الأراضي السورية.

