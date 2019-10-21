عربيات ودوليات

عمّان- الوكالات: بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع وفد من أعضاء مجلس النواب الأميركي برئاسة رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قضايا المنطقة لا سيما العملية التركية في سورية وتطورات القضية الفلسطينية.

وضم الوفد الأميركي الذي يزور الادرن رؤساء لجان رئيسية بمجلس النواب، من بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل، ورئيس لجنة الأمن الداخلي بيني تومسون، ورئيس لجنة المخابرات آدم شيف، والنائب الجمهوري عضو لجنة القوات المسلحة ماك ثورنبيري.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الملك عبد الله ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعا عبد الله الثاني إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سورية أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

من جانبها قالت بيلوسي إن الزيارة جاءت في وقت حرج لأمن واستقرار المنطقة ومع الأزمة المتفاقمة في سورية بعد التوغل التركي «أجرى وفدنا مباحثات مهمة بشأن التبعات على الاستقرار الإقليمي وزيادة تدفق اللاجئين والفرصة الخطيرة التي توفرت لتنظيم «داعش» وإيران وروسيا». وأضافت المسؤولة الأميركية أن الوفد أوضح «استمرار تقديرنا للشراكة الإستراتيجية» بين الولايات المتحدة والأردن وأن الحوار كان بناءً بشأن استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب والتعاون الأمني وسلام الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية والتحديات المشتركة الأخرى.

وكانت بيلوسي وزعيم الديموقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر قد وصفا في بيان الخميس اتفاقا مع أنقرة بشأن تعليق مؤقت للعملية التركية في شمال شرق سورية بأنه «صوري».

