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القاهرة- الوكالات: أعلنت الحكومة المصرية عن استمرار زيادة وارد مياه الفيضان في نهر النيل خلال شهر أكتوبر الحالي بشكل يفوق معدلات الأعوام السابقة.

وقالت «لجنة إيراد النهر»، في وزارة الموارد المائية والري، إن معدلات المياه الواردة إلى النيل في شهر أكتوبر 2019 لم تحدث منذ 50 عاما، مع توقع استمرارها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، لمتابعة موقف فيضان النيل وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر.

وبدأ الفيضان هذا العام منتصف شهر أغسطس ثم ازداد حتى أكتوبر، نتيجة ارتفاع معدلات الأمطار بدرجة كبيرة.

وكشفت الوزارة أن محافظة جنوب سيناء استقبلت عاصفة من الأمطار بمعدل 15 مليمتر خلال يومي 15و16 أكتوبر الحالي، وتم استقبال تلك الكميات التي قُدرت بحوالي 5 ملايين متر مكعب على الوجه الأمثل، وتخزينها في البحيرات الصناعية وخلف السدود والحواجز التي تم إنشاؤها للاستفادة منها من قبل التجمعات البدوية في سيناء.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الكميات التي تم حصادها في البحيرات والسدود بوادي وتير بسيناء نتيجة العاصفة بلغت أكثر من 307 ملايين متر مكعب.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الوزارة فشل مفاوضات سد النهضة بإثيوبيا، ووصولها إلى طريق مسدود نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.

