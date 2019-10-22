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أكدت النجمة الكويتية منى شداد على المستوى الرفيع الذي تتواصل به فعاليات الدورة الثانية لمهرجان كازابلانكا للفيلم العربي. كما وصفته بانه عرس حقيقي للسينما العربية حيث المستوى المتميز للعروض وايضا التكريمات والانشطة التي يزدحم بها المهرجان. وقالت الفنانة منى شداد :سعدت اولا بالدعوة الرسمية التي تلقيتها من ادارة مهرجان كازابلانكا للفيلم العربي وتواجدي مع صفوة من الكوادر الفنية الكويتية والعربية، بل ان اكثر ما أسعدني ذلك التكريم المتميز الذي حظي به النجم القدير داود حسين والذي تم تكريمه بين عدد من نجوم الكوميديا في العالم العربي وايضا حفاوة الاستقبال لجميع عناصر الوفد الكويتي. وتابعت الفنانة منى شداد في تصريح خاص بـ «النهار»:

كما تتمثل المشاركة الكويتية بعرض فيلم «إن بارادوكس» في المسابقة الرسمية وهو من إخراج الفنان الشاب حمد الصراف وبطولة الفنان المتميز فيصل العميري وإنتاج د. عبدالله عبدالرحمن العقل، ما يشكل بعدا اضافيا لهذه المشاركة في عرس السينما العربية في الدار البيضاء في المملكة المغربية .

كما نوهت منى شداد بدقة التنظيم وحفاوة الاستقبال والفعاليات التي تتواصل منذ العاشرة صباحا حيث الدروس السينمائية التي يشارك بها يوميا أبرز اساتذة الفن السابع وقد حرصت شخصيا على متابعة عدد من تلك الدروس والورش والانشطة .

وأشارت إلى ان المهرجان أسهم في تطوير الحوار المشترك بالذات على صعيد التعاون الفني المشترك بين السينمائيين في العالم العربي. وقد أقيمت ندوة متخصصة تمحورت حول موضوع الانتاج المشترك على الصعيد العربي . وعن جديدها، قالت الفنانة منى شداد بانها تقرأ حاليا عدداً من المشاريع الدرامية الجديدة وايضا هنالك تعاون سينمائي عربي جديد ستعلن عنه في الايام القليلة المقبلة .

