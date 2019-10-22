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حصد تلفزيون دولة الكويت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان الأفلام السينمائية الدولي، والذي أقيم في لندن تحت مظلة BBC، والذي شهد مشاركة العديد من الأفلام الطويلة والقصيرة والروائية من جميع دول العالم.

وقد استقبل وزير الإعلام محمد الجبري أسرة الفيلم بحضور وكيل الإعلام منيرة الهويدي والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر محمد العواش.

حمل الفيلم الفائز عنوان «120 عاماً من الصداقة» وتطرق بشكل موجز وجمالي عن الصداقة الكويتية البريطانية منذ عام 189، بمناسبة مرور 120 عاماً.

الفيلم من إعداد وسيناريو

محمد غيلان الشمري مدير اداره المكتب الفني بالتلفزيون، وتنفيذ وإخراج مشعل العربيد.

وأكد سعود الخالدي وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التلفزيون أن الإنجاز الذي حققه تلفزيون دولة الكويت ثمرة توجيهات وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، ودعم وتشجيع وكيل وزارة الاعلام منيرة سليمان الهويدي، بالحرص على تقديم منتج تلفزيوني محلي ذي مواصفات عالمية عبر هذا المهرجان الدولي، انطلاقا من ريادة وحضور التلفزيون في المحافل الإقليمية والدولية.

وثمن الخالدي جهود ودور أبناء التلفزيون الذين بذلوا الجهود من أجل تحقيق هذا الإنجاز التلفزيوني وسط الكثير من المشاركات العالمية، لافتا إلى الحرص على التواجد والمنافسة في مثل هذه المشاركات والمحافل ذات البعد العالمي.

