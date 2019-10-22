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ردًا على إشاعات حول صحة الفنان عادل إمام، وأنه لا يستطيع استكمال تصوير مسلسله «فالنتينو»، نشر نجله المخرج رامي إمام عبر الانستغرام مقاطع من الكواليس ظهر فيها «الزعيم» خلال تصوير مشاهد تجمعه مع داليا البحيري وحمدي الميرغني.

يذكر أن عادل إمام سبق ونفى كل ما قيل عن وجود خلافات بينه وبين شركة إنتاج المسلسل وأنها كانت السبب الرئيس في توقفه وخروجه من السباق الرمضاني، فضلاً عن تعرض العمل لمشكلات إنتاجية وتسويقية.

كما أكد أن كل ما تردد في هذا الشأن «أقاويل وخزعبلات ليس لها أي أساس من الصحة». مضيفًا: «من المضحك أن يقال إن مسلسلي واجه مشكلات إنتاجية وتسويقية، كيف يحدث ذلك وأنا تعاقدت عليه منذ فترة وسُوّقَ له؟ كل الحكاية غير منطقية، وليس طبيعياً أن يواجه عمل لي مثل هذه العقبات».

مسلسل «فالنتينو» بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

