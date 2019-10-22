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بحفل عالمي استثنائي حمل المواصفات العالمية حضوراً وغناءً، جمع «إكسبو 2020 دبي» النجمين الكبيرين حسين الجسمي والمغنية الأميركية مارايا كاري، وقدما خلاله مجموعة متنوعة من أهم أغنياتهما الناجحة والمتميزة بين الجمهور، وسط حضور جماهيري من مختلف جنسيات العالم الى جانب الجمهور العربي، ليسطع نجمهما في سماء دبي كشريكين في النجاح والتميز، صنعا الفارق في مستوى الحفلات.

وبكلمات معبرة رحب بها بضيوف الحفل العالمي الجماهيري في دبي، قال حسين الجسمي: «أهلا وسهلاً بكم في الحدث الأروع بالعالم، وبالمدينة الأروع في العالم بإمارات التسامح والمحبة»، وذلك بعدما اعتلى خشبة المسرح الذي أعد خصيصاً في ساحة برج بارك بدبي، بمناسبة بدء العد التنازلي لسنة قبل بدء فعاليات «إكسبو 2020» يوم 20 أكتوبر من العام المقبل 2020.

وأضاف الجسمي بعد الانتهاء من الحفل قائلاً: «العالم هنا في الإمارات، في إكسبو 2020 دبي، بدأنا معكم اليوم في العد العكسي للحدث الأروع في العالم، وجودكم وتفاعلكم وحبكم كان عنوان الحدث».

