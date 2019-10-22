إضاءات

قالت الماكييرة آمال العنزي للمشاركة في اقامة ورشة «فن الماكياج والخدع البشرية» ضمن فعاليات مهرجان الكويت المسرحي بدورته العشرين والتي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون خلال الفترة

من 10-1 حتى ديسمبر 2019 ويتضمن المهرجان عدداً من الفرق الاهلية والخاص بالاضافة الى إقامة ورشتين تدريبيتين وندوة فكرية تحت عنوان «لغة الخطاب في العرض المسرحي الخليجي» وايضا ندوة «النقد المسرحي في الوطن العربي بين الحضور والغياب».

وصرحت العنزي المشاركة قائلة : ورشة العمل ضمن فعاليات المهرجان مسؤولية كبيرة وأيضا لا أنسى ثقة الجهة المنظمة فيني وفي كل شخص مشارك وأيضا لإيمانهم الكبير بقدراتنا على أن نؤدي مهمتنا على أكمل وجه وأنا أثمن لهم هذا الأمر والذي اعتبره أيضا تأكيداً على نجاحي في مجالي.

وأما عن مشاركتها ضمن كادر فريق عمل مسلسل « والدي العزيز» الذي يتم تصويره حاليا في الكويت قالت: في البداية أوجه الشكر الى شركة المجموعة الفنية للإعلان وايضا الى المنتج باسم عبدالأمير لأن أكون ضمن فريق العمل مع الكاتب حسين المهدي والمخرج علي العلي وبطولة عدد من الفنانين ومنهم إبراهيم الحربي ومرام البلوشي وروان المهدي وروان العلي وآخرون كما انتهيت منذ فترة في المشاركة في مسلسل «كان خالد» والذي اعتبره نجاحاً بحد ذاته في ظهور الفنانين المشاركين بالكدمات والجروح وغيرها من تفاصيل العمل التي يجب أن تكون مقنعة للمشاهد ولا يحتمل الأمر فيه التساهل لأن وجود خطأ صغير ممكن يؤدي الى فشل الظهور ضمن صورة متكاملة وهذا ما أحرص عليه في كل عمل أتواجد فيه في ان تكون التاثيرات التي اضيفها على الفنانين تكون احد عوامل النجاح حتى لا يكون هناك عقبات تذكر في العمل أو المسلسل كما طبيعة عملنا تحتم علينا أن نكون متواجدين طوال فترة التصوير حتى إذا حصل أمر طارئ نكون متواجدين بلحظتها.

وأضافت قائلة: على الرغم من التعب والجهد الذي نبذله إلا أننا ننسى كل ذلك عندما نرى نتيجة مساهمتنا في العمل على الشاشة وهذا ما نسعى إليه أن نكون على قدر الثقة وننجح في مجالنا.

