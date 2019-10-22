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حضرت الفنانة منى زكي المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان رسميًا عن افتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي.

وتعتبر منى زكي أول ممثلة مصرية تحظى بنجمة دبي على ممر المشاهير، وسبق لها الفوز بجائزة أفضل ممثلة خلال حفل جوائز«الموريكس دور»، إلى جانب كونها سفيرة لدى منظمة اليونيسيف العالمية.

ويقع ممر المشاهير، في منطقة داون تاون دبي، ويضم في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف الشخصيات العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن يصل عدد النجمات بالممر إلى 10 آلاف نجمة.

ويعتبر أحدث إضافة إلى وسط دبي، لتكريم مشاهير العالم، على غرار ممر مشاهير هوليوود، باختيار أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في مجالات الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، بالحصول على نجمة دبي أو «دبي ستارز».

