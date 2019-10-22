مرأة

عندما نتأمّل مجموعة المصمم رامي القاضي للخياطة الراقية لخريف وشتاء 2019 2020، نشعر وكأننا فعلاً في حديقة مليئة بالورود! إنه معبد الزهور الذي جسّدته الدار ضمن أسبوع الموضة الباريسي.

في الواقع، استوحى Rami Kadi تصاميمه من كتاب The Temple of Flora، محوّلاً الرسومات التي رآها إلى فساتين زاهية ومعاصرة. تصاميم عكست الرّقة والأنوثة من كل النواحي، خاصة من ناحية التباين في الألوان: الأصفر، الفوشيا، الأخضر، الأزرق، البرتقالي، البنفسجي وغيرها من التدرجات التي نقلتنا إلى عالم النباتات والورود. لم تخلُ المجموعة أيضاً من اللون الأسود، الفضي والأبيض، التي أضفت لمسة راقية وفخمة على اللوكات.

بالنسبة للقصات، لاحظنا استعمال الطبقات بشكل كبير، الأمر الذي جسّد أوراق الزهور بطريقة حرفية. تضمنت المجموعة فساتين قصيرة، كما رأينا فساتين السهرة الطويلة، الضيقة والواسعة. كذلك، اختار رامي القاضي أن يجمع بين الكاجوال والشيك من خلال البلايزر الفضية مع التنورة الطويلة الواسعة باللون العنابي. بعض التصاميم تميّزت بالأكمام المنتفخة، فيما رأينا الكاب في تصاميم أخرى.

زيّنت تصاميم Rami Kadi بتفاصيل أضفت الرقي والأنوثة على المجموعة ومنها: الذيل المصنوع من الريض، الحبيبات البرّاقة التي كست الجزء السفلي من الفساتين، والقماش الشفاف الجذاب.

تُسلّط مجموعة «معبد الزهور» الضوء على تقنيات جديدة للحرف اليدوية مثل الأوراق البلاستيكية المرسومة باليد، تقنيات القطع بالليزر، والأشكال الثلاثية الأبعاد.

اختتم العرض بفستان عروس رومانسي بسيط، تميّز بقماش التول الرقيق، الأكتاف المنسدلة وسحنة من البريق الخجول في التصميم.

الجدير بالذكر أن الأحذية التي اعتمدتها العارضات، صممت بالتعاون مع Poise Design وتميّزت بالكعب العالي ذات الألوان المعدنية وتدرجات قوس قزح.

