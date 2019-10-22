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في أمسية مميزة في قاعة البركة بفندق كراون بلازا، أقامت المدرسة البريطانية في الكويت حفلها السنوي لتوزيع جوائز التفوّق على طلاب المرحلة المتوسطة، حيث احتفل الآباء والموظفون بالإنجازات العديدة والمتنوّعة التي أُنجزت خلال العام الدراسي 2018/2019؛ وذلك بحضور السيد صادق المطوع رئيس مجلس إدارة المدرسة، والسيدة فيرا المطوع مؤسسة ومديرة المدرسة، والسيد بول شروبشاير - الناظر العام، وعدد من سفراء البعثات الدبلوماسية في دولة الكويت؛ وهم: سعادة سفير كندا لويس بيير إيموند، وسعادة سفير مالطا باتريك كول، وسعادة سفير صربيا فلاديمير كوهت، وسعادة سفير المكسيك ميغيل رودريغيز، وسعادة سفير هولندا فرانك بوتويت ، وسعادة سفير بلجيكا بيت هيربوت.

هذا، وقد بدأ الحفل بتلاوة الطالبة لوجين عبد الله ـ من الصف الثامن ـ آيات عطرة من القرآن الكريم، أعقبها توزيع الجوائز الخاصة بعدد من المسابقات التنافسية المهمة.

وفي سياق تقريره السنوي رحب الأستاذ نيكولاس سميث مدير المرحلة، بالسادة الحضور من الآباء والموظفين والطلاب، مؤكداً أهمية ما تشهده المدرسة البريطانية من تطورات ملحوظة، وما حققته من تحسين وارتقاء، بالإضافة إلى المسابقات والفعاليات المهمة التي شارك فيها طلاب المدرسة، والتي كان من أهمها نموذج الأمم المتحدة،المناظرات،الرياضيات التنافسية، حفظ الحديث، العرض الموسيقي، ومسابقة القادة الاجتماعيون العالميون، ومسابقة F1، وهي مسابقات استطاعت وبحق أن تنمي روح التفكير الإبداعي، وتعزز من ملكة القيادة وفن إدارة الوقت والذات لدى الطلاب؛ حيث حقق الطلاب تقدماً ملحوظا في مادة الرياضيات على نظرائهم في المملكة المتحدة، وصولاً إلى تألقهم في مسابقة «الموسيقيين الشباب في الخليج» التي أقيمت في مملكة البحرين، إلى جانب النجاحات الرياضية في كل من الكويت والشرق الأوسط.

ثم قامت الآنسة عليا مفلحي بتلاوة لوحة الشرف التي اشتملت على أوائل كل مادة في كل مجموعة دراسية، ممن حققوا نحو 100 في المئة في امتحانات نهاية العام، كما شاركت المعلمات صوفي علي وإيما غريفز بتلاوة أسماء «قائمة المتفوقين» وعددهم 120 طالبًا وطالبة ممن حصلوا على جوائز التميز والثناء في العام الدراسي 2018/2019. كما تلا السيد نيكولاس سميث،أسماء الطلاب الثلاثة الأكثر تميزاً بمنحهم جوائز المعلمين الأوائل من كل من السنوات الدراسية 6 و 7 و 8، وهم كل من: الطالب معاذ هلال - من الصف السادس، والطالب رغد علي - من الصف السابع، والطالبة ريا شاردا - من الصف الثامن.

