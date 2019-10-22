مال وأعمال

قالت مصادر مسؤولة لـ«النهار» ان نسبة التزام الكويت بخفض الانتاج فاق الـ100 % فيما بلغ التزام دول «أوبك بلس» باتفاق خفض الانتاج خلال شهر اغسطس الماضي بلغت اعلى مستوياتها عند 236 %.

وأضافت ان انتاج «أوبك» من النفط تراجع الى ادنى مستوياته في 8 سنوات خلال سبتمبر بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، ما عمق اثر اتفاق خفض المعروض والعقوبات الأميركية المفروضة على ايران وفنزويلا.

وضخت الدول الأربع عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» 28.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر، حسبما اظهره مسح لـ«رويترز»، بانخفاض 750 الف برميل يوميا عن رقم اغسطس، لتسجل ادنى اجمالي شهري منذ 2011.

وأوقفت هجمات 14 سبتمبر على منشأتي النفط السعوديتين 5.7 ملايين برميل يوميا من الانتاج ورفعت اسعار الخام 20 في المئة الى 72 دولارا للبرميل في 16 سبتمبر.

لكن السعر تراجع بعدها الى 61 دولارا، مقتربا من مستويات ما قبل الهجوم، تحت وطأة سرعة استئناف الانتاج والقلق من تباطؤ الطلب.

واتفقت كل من «أوبك» وروسيا ومنتجو نفط آخرون، في اطار تحالف «أوبك+»، في ديسمبر الماضي على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من مطلع العام الحالي، وتبلغ حصة اوبك من الخفض 800 الف برميل يوميا، ويطبقها 11 عضوا مع استثناء ايران وليبيا وفنزويلا.

ويتجاوز الأحد عشر عضوا الملزمون بالاتفاق، الذي تقرر تمديده حتى مارس 2020، التخفيضات المتعهد بها بفارق كبير.

ووفقا للمسح، بلغت نسبة الالتزام 218 في المئة في سبتمبر، ارتفاعا من 131 في المئة في اغسطس.

وجاء اكبر انخفاض في السعودية، التي وردت 9.05 ملايين برميل يوميا، بانخفاض 700 الف برميل يوميا عن اغسطس.

