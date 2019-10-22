مال وأعمال

احتفت شركة البترول الوطنية الكويتية بعودة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد سالما معافى من رحلة علاجه في الخارج، وترجمت الشركة والعاملون فيها محبتهم للأمير وابتهاجهم بعودته الى بلده وشعبه بعرض تهنئة مع صورة مكبرة لسموه على شاشة العرض الخارجية العملاقة التي تغطي الواجهة الأمامية لمبنى الشركة الرئيس بالأحمدي. وتبلغ مساحة هذه الشاشة حوالي 2400 متر مربع، وهو ما يجعلها الأكبر حجما على مستوى الكويت، ويتم العرض عليها ليلا باضاءات مدهشة، بحيث يشاهدها القادمون الى مدينة الأحمدي، كما يلحظها بوضوح العابرون على طريق الملك فهد.

