مال وأعمال

يخطط قياديو ومديرو تنفيذ بالصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى وضع اليات وصياغة جديدة لتمويل المشاريع وذلك عقب ان واجه الصندوق عدة تحديات كبيرة في بحث ملفات وطلبات المشاريع التي تفاقمت في الاونة الاخيرة بهدف وضع تعديلات تحمي نشاط الصندوق كممول للمشاريع وذلك لربط عمليات التمويل بمنهجية متطورة تلزم المقترض بالاستمرار في المشروع وفقا للدراسات الاقتصادية ذات الجدوي دون حدوث خلل. وقالت مصادر ذي صلة لـ«النهار» ان ادارة الصندوق تواجه هجوما كبيراً من جهات رسمية وغير رسمية تشكك في عمليات الاقراض وترشيح المشاريع مؤكدة ان الآليات المستقبلية سوف تحدد مجموعة من المشاريع التي يمكن قبول التمويل عليها وفقا للاجراءات والسياسات المتبعة من الصندوق مع ضرورة تأهيل المتقدمين للصندوق بالخبرة لتفادي اهدار اموال الصندوق.

وذكرت مصادر، ان حجم المشاريع التي تم تمويلها منذ بدء الصندوق تقدر بنحو 1130 مشروعا بحجم تمويل يصل الى 187 مليون دينار في 3 سنوات و9 اشهر للفترة الممتدة من يناير 2016 حتى سبتمبر الماضي.

