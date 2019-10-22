مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، استدعاء 34839 مركبة لعيوب مصنعية خلال شهر سبتمبر الماضي. وقالت «التجارة» انها استقبلت، خلال الفترة ذاتها، 258 شكوى من خلال الخط الساخن او المراكز المتواجدة في المحافظات، مشيرة الى ارسال 309 محاضر للنيابة التجارية. وأضافت ان ادارة حماية المستهلك مركز الاندلس رخصت 354 عرضا معلنا وتخفيضات وتنزيلات برسوم محصلة بلغت 11980 دينارا، لافتة الى ان عدد التراخيص الممنوحة للجوائز والهدايا المجانية بلغت 245 ترخيصا برسوم بلغت 23465 دينارا. وذكرت ان مركز الافنيوز منح 421 ترخيصا برسوم محصلة 7555 دينارا، مشيرة الى ان ادارة قمع الغش التجاري سجلت مخالفة واحدة .

