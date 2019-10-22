مال وأعمال

قال مدير قطاع بجهاز التمثيل التجاري المصري، ان حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت ارتفع بنسبة 47?63 في المئة خلال عام 2018.

وأضاف أحمد زكي لـ«مباشر»، ان التبادل التجاري وصل إلى 2?6 مليار دولار بنهاية 2018، مقابل 1?7 مليار خلال العام السابق له 2017.

وأشار زكي الى ان التبادل التجاري سجل خلال شهر يناير وفبراير من عام 2019، نحو 44 مليون دولار، متوقعاً زيادة الصادرات المصرية الى الكويت خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان رئيس الوزراء الكويتي قد بدأ زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، الى جانب رجال أعمال.

