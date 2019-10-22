مال وأعمال

أعلن بنك «برقان» عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2019، والتي تؤكد على الأداء المتميز لبنك برقان، حيث حقق البنك صافي دخل بقيمة 22.7 مليون دينار للربع الثالث من عام 2019، وهو ما يعكس نمواً مبهراً بواقع 10.7 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

العوامل الرئيسة التي أسهمت في نمو الأرباح تتمثل في:

- مستويات عالية من الايرادات حيث سجلت 61.9 مليون دينار.

- خفض المصروفات التشغيلية (25.7 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2019 مقارنة بمبلغ 25.9 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2018).

- خفض المخصصات (9.5 ملايين دينار في الربع الثالث من العام 2019 مقارنة بمبلغ 17.7 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2018).

عزز أداء الربع الثالث المتميز لبنك برقان أداء البنك لفترة التسعة أشهر الاولي من العام 2019 على النحو المبين أدناه:

ظلت الإيرادات قوية عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بواقع 178.3 مليون دينار بدعم من صافي هامش فوائد مستقرة بنسبة 2.9 في المئة. كما حافظ بنك برقان أيضاً على نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل فعال عند 41.9 في المئة مما أدى إلى تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 103.6 ملايين دينار.

لاتزال كلفة المخاطر منخفضة عند 0.7 في المئة، في حين تظل نسبة تغطية القروض المتعثرة جيدة عند 162 في المئة.

وبناءً عليه، واصل بنك برقان تحقيق أرباح متميزة حيث بلغ صافي الإيرادات لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019 67.5 مليون دينار ما أدى إلى أن تسجل نسبة العائد على حقوق المساهمين نسبة 10.4 في المئة.

إن مواصلة بنك برقان التركيز على كفاية رأس المال في أنشطة أعماله أدى إلى ضمان توافر معدلات رأس المال الرقابية/ النظامية عند مستويات جيدة حيث حققت نسبة حقوق المساهمين (CET1) 11.0 في المئة، والشريحة الأولى لرأس المال (Tier 1 Ratio) 13.7 في المئة، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) 16.6 في المئة.

صرح ماجد العجيل رئيس مجلس إدارة بنك برقان «لقد واصلنا تحقيق نتائج متميزة لمساهمينا على الرغم من زيادة التقلبات في المنطقة. وتعكس هذه النتائج قوة وصلابة النموذج التشغيلي لبنك برقان والبنوك التابعة، مدعومة بإطار عمل فعال لإدارة المخاطر».

ومن جانبه، صرح مسعود جوهر حيات نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان ش.م.ك.ع «إن الأداء المتميز لبنك برقان خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019 تظهر بشكل واضح على مواصلة البنك التركيز على تلبية احتياجات عملائه مع تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية».

وأضاف قائلاً، أنه ابتداءً من هذا العام، قام بنك برقان بتعديل عملية الاقفال المالي للبيانات المالية وذلك بتغيير تاريخ اعداد البيانات المالية للبنوك التابعة لبنك برقان ليكون قبل شهر واحد من تاريخ اعداد البيانات المالية لبنك برقان. وبناءً عليه، فان نتائج البيانات المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019 تتضمن أداء البنوك التابعة عن فترة ثمانية أشهر فقط (أي من يناير حتى أغسطس) عوضاً عن فترة التسعة أشهر المدرجة في الفترات السابقة.

تتضمن البيانات المالية المجمعة نتائج عمليات بنك برقان في الكويت وحصتها في النتائج المالية من الشركات التابعة لها، وهي بنك برقان تركيا، بنك الخليج الجزائر، مصرف بغداد، بنك تونس العالمي.

